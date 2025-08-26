En un duelo cerrado de principio a fin, Astros de Jalisco abrió con victoria de 79-74 la serie ante las Abejas de León; la quinteta tapatía mantiene el invicto en la Arena Astros y alargó su racha a siete juegos sin derrota en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México 2025 (LNBP).



Los dirigidos por el español Iván Déniz se quedaron con la victoria en casa con Armani Chaney como figura, tras conseguir 17 puntos, tres rebotes y 4 asistencias.



Los tapatíos iniciaron de gran manera el primer cuarto del juego, después de colocarse al frente en el score 24-22, con Chavaughn Lewis como su mejor hombre tras conseguir seis unidades. El segundo parcial fue para Abejas de León, después de igualar el marcador 40-40 con Shaquille Keith como figura al conseguir dos triples y dos puntos más desde la pintura.



Astros de Jalisco retomó el rumbo en el juego al llevarse el tercer cuarto tras conseguir seis puntos de ventaja; sin embargo, las emociones incrementaron en el último parcial, ya que fue de ida y vuelta entre ambos equipos, donde lucieron las defensivas de ambas escuadras.





Las Abejas se volcaron al frente comandados por Makhi Mitchell, quien pasó del héroe a villano después de fallar desde la línea de castigo, dejando escapar la oportunidad de acortar a un punto de distancia sobre Astros a falta de 36 segundos.



Con el error de Mitchell, los tapatíos mantuvieron la ventaja y Armani Chaney apareció para robar el balón, posteriormente recibir una falta y desde la línea de castigo conseguir un punto más para darle la victoria a su equipo, cerrando el score con un 79-74.



El siguiente juego entre Astros de Jalisco y Abejas de León se disputará el miércoles 27 de agosto a las 8:15 de la noche, en el inmueble de la Avenida Manuel Ávila Camacho.

