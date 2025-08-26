A lo largo del tiempo, la Liga MX ha perdido aquella característica de ser un torneo en el que los 18 equipos, en mayor o menor medida, podían soñar con levantar el título de campeón.

La distancia entre los equipos cada vez es más grande y se ve reflejado dentro del terreno de juego. Esto, en gran medida, se debe a las cantidades millonarias que invierten los equipos de Rayados, Tigres, Cruz Azul, América y ahora el campeón actual Toluca, para contratar jugadores.

Ya no es una sorpresa que estos equipos lideren torneo a torneo la tabla general; en el presente Apertura 2025, Monterrey, el primer lugar de la competencia, solo le saca cinco puntos al Toluca, que se encuentra sexto; uno a América y Cruz Azul; y finalmente, dos a Pachuca, que aunque no sea uno de los planteles más caros, tiene un valor mayor a los 50 millones de dólares, de acuerdo con el portal de Transfermarkt, sitio especializado.

Mientras tanto, equipos como Puebla y Querétaro, dos de las plantillas más modestas, se ubican más de diez puntos por debajo ; aunque los resultados son consecuencia de diversos factores, no es coincidencia que en al menos los últimos cinco torneos, los nombres de los equipos que se califican son los mismos, y ni qué decir en los campeonatos: un tricampeonato del América, el título del Toluca y uno de Tigres.

Por otra parte, en esa misma cantidad de torneos, Querétaro, Puebla, Santos, Necaxa son los que han figurado en los últimos lugares en la misma cantidad de torneos.

Finalmente, mientras América rompió récord con el fichaje del francés Allan Saint-Maximin, invirtiendo en el fichaje más de 20 millones de dólares, Puebla tuvo que pedir prestados a los juveniles del conjunto azulcrema Esteban Lozano, Miguel Ramírez y Walter Portales. Esta diferencia en el terreno de juego entre los "ricos" de la Liga y los no privilegiados se nota cada vez más no solo en nombres, sino también en resultados.

