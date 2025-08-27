En una noche lluviosa a los Charros de Jalisco se les fue la victoria de las manos. Pese a que Johneshwy Fargas acercó a los suyos para clasificarse a la Final con dos cuadrangulares, el pitcheo de Sasagi Sánchez y Trevor Clifton impidió que la obra se concretara, lo que le dio vida a los Algodoneros de Unión Laguna poniendo la Serie de Zona por 3-2, tras ganar el quinto juego en el estadio Panamericano por una pizarra de 3-2.

El comienzo del encuentro mostró a un Zac Grotz con lanzamientos titubeantes que permitieron que dos hombres de los Algodoneros se embasaran. Sin embargo, el fildeo jalisciense estuvo atento para atrapar los intentos de hits por parte de los visitantes y así se frustró la posibilidad de que pudieran sacar provecho.

Luego de controlar a la ofensiva rival, vino la oportunidad de atacar. En la primera oportunidad, Fargas se presentó a batear para demostrar que no venía a especular. Con un sólido batazo, madrugó a la serpentina de Jaime Barría para conectar un jonrón que puso a soñar a toda la afición tapatía.

Sin embargo, cuando la expectación estaba del lado de Jalisco, una tormenta eléctrica enfrió todo tipo de emociones. Las acciones se tuvieron que pausar en la parte baja de la quinta entrada, justo cuando Charros tenía su turno al bat. Por más de 50 minutos el encuentro se detuvo, pero afortunadamente la lluvia cesó y todo continuó con normalidad.

De regreso al diamante de juego, el relevo con Stephen Gonsalves logró mantener el dominio sobre los bateadores guindas. Mientras que, Fargas se volvió a erigir como la principal figura de Jalisco, luego de mandar la pelota fuera del Charro Park.

Y cuando todo parecía ir encaminado a una victoria asequible, Sasagi Sánchez se subió a la lomita y la situación se complicó. El lanzador le concedió un base por bolas a Julián Escobedo que después lamentaría, ya que enseguida apareció Mark Payton con un home run que igualó la pizarra en la octava alta.

Después de ese desliz, se convocó al hombre más confiable de Benjamín Gil para tratar de salvar el juego. Trevor Clifton cargó sobre sus hombros con la presión de evitar una desgracia, pero no pudo completar la misión. Escobedo hizo de las suyas con un elevado de sacrificio que mandó a Brian O’Grady a la caja registradora, consumándose una voltereta para los laguneros.

Con este fatídico resultado a los Charros no les queda más que ir a buscar un triunfo en territorio visitante. Con la ventaja aún a su favor, la novena de Benjamín Gil viajará a Torreón para disputar el sexto encuentro de la Serie de Zona, mismo que se disputará el jueves 28 de agosto a las 19:30 horas.

CT