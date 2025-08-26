La vez que Valtteri Bottas visitó una de las taquerías más famosas de CDMX y comió ¡en una banqueta!

Los aficionados mexicanos de la Fórmula 1 despertaron con una excelente noticia: Sergio "Checo" Pérez regresará a las pistas, ahora como parte del equipo Cadillac. La sorpresa no terminó ahí, ya que su compañero de escudería será el piloto finlandés Valtteri Bottas.

Bottas, de 35 años, ha cosechado 10 victorias en Grandes Premios desde su debut en 2013 con el equipo Williams. Con un total de 67 podios, es reconocido por su constancia, disciplina y amplia experiencia dentro del campeonato.

Fuera del mundo de la F1, Bottas tiene otras dos grandes pasiones: el ciclismo profesional y los tacos mexicanos, intereses que suele mostrar en su cuenta de Instagram.

Durante su visita a México por el Gran Premio de 2024, el piloto no perdió la oportunidad de acudir a la famosa taquería El Califa de León, galardonada con una estrella Michelin. Además, apenas unos días antes, compartió fotos disfrutando de tacos en Baja California Sur.

En 2023, también mostró su afición por la comida mexicana al lanzar una línea de productos con la frase "I'm here for the Tacos", que presentó durante su estancia en la capital mexicana.

SV