Checo Pérez pide disfrutar estas carreras "como si fueran las últimas"

El piloto tapatío Sergio "Checo" Pérez pidió a sus fanáticos, durante una reunión con medios de comunicación, que disfruten las dos últimas carrera de la temporada, como si "fueran las últimas".

Aunque la opción de continuar dentro de la categoría sigue siendo viable, Checo pidió que "de todo corazón disfrutemos de estas dos carreras como si fueran las últimas, no sabemos qué vaya a pasar, yo las estoy asumiendo así como si son mis últimas dos carreras en la Fórmula 1, de hecho estoy trayendo a mi familia porque no sé qué vaya a pasar después de Abu Dabi".

A falta de dos Grandes Premios de esta temporada 2020, Pérez tiene muy claras cuáles son sus opciones para el próximo año:

"Una es continuar que es la prioridad pero no depende de mí, la segunda tomarme el año sabático y puede que a mitad de ese año decida que ya no quiero continuar en las carreras y quiero tener una vida diferente o puede que regrese en el 2022, no sabemos, por eso les pido que disfrutemos de estas dos carreras como si fueran las últimas y que aquí tienen un amigo para siempre".

Este fin de semana se correrá el penúltimo Gran Premio de la temporada que será en el circuito de Baréin y la última será en Abu Dabi que es cuando, de acuerdo a la propia escudería, se daría a conocer quién ocupará el lugar que, por ahora, tiene Alexander Albon dentro de Red Bull.

GC