"Checo" Pérez revela que tiene opciones para volver a la F1 en 2022

Sergio "Checo" Pérez no se rinde. Aunque aún no tiene un contrato que le permita seguir en Fórmula 1 para la temporada 2021 de la máxima categoría del automovilismo, el tapatío reveló en conferencia de prensa que tiene opciones para estar en la parrilla en el 2022.

Ante la pregunta realizada por EL INFORMADOR de si ha analizado su vida en otras categorías del automovilismo, como sería la WRC o las 500 millas de Indianápolis, el tapatío reveló que:

"Sí lo he pensado y la verdad ahorita no tengo una categoría que me motive lo suficiente para comprometerme a hacerla, quiero tomarme ese tiempo para mí, para mi persona, para ver qué quiero de mi vida profesional, de mi vida personal. Quiero tomarme ese tiempo para ver qué quiero hacer”.

En caso de que no se diera el contrato con Red Bull, que como ha revelado, es la única opción que le interesa, aseguró que “ya tengo opciones para volver a Fórmula Uno en 2022 ese no sería un problema lo principal es que lo que haga lo quiero hacer 100% convencido de que lo quiero hacer y hoy en día ninguna categoría me llama la atención".

Aunque no reveló cuáles son esas opciones, Pérez sí dijo que está en pláticas y hay un ofrecimiento para ser piloto de reserva en 2021:

"Existe esa posibilidad y en su momento la tengo que discutir. Hay una posibilidad de uno de los equipos más grandes de la Fórmula Uno de que pueda hacer ese rol, pero no estoy muy convencido de viajar a todas las carreras siendo reserva. Al final son 23 carreras, estar lejos de casa, de mi familia todo el tiempo y sin correr, creo que a estas alturas de mi carrera no lo tomaría, pero está en discusión a ver si podemos llegar a un acuerdo en donde haga menos carreras".

A Checo Pérez le quedan dos carreras confirmadas como piloto de Fórmula 1. Será hasta que se corra el último Gran Premio de la temporada cuando Red Bull anuncie quién será el piloto que ocupe el segundo asiento y sea compañero de Max Verstappen.

