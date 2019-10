''Checo'' Pérez habla sobre la sanción a Renault

Todos los equipos de la Fórmula Uno ven por sus intereses, así lo afirmó Sergio Pérez al hablar sobre la sanción que recibió el equipo de Renault, que fue descalificado del Gran Premio de Japón, luego de que la escudería para la que corre el tapatío, Racing Point, levantara una queja por un software que ayudaba a Ricciardo y Hulkenberg a realizar el balance de los frenos de manera automática.

''Nos apegamos a un reglamento y al final creo que como equipo, notamos algo diferente en Renault y ya es todo lo que sé (…) creemos que ya llevaba tiempo el sistema, pero la reglas son así ¿no?, que solo es en el último evento (la sanción)''.

Con este castigo, Pérez fue el piloto más beneficiado pues, de manera oficial terminó en octavo sitio en el Gran Premio de Japón, lo que le otorgó cuatro unidades y, con eso, se situó en el noveno puesto del campeonato de pilotos con 37 puntos totales.

''Cada punto es importante, como equipo también y ahora ya encaramos las últimas carreras y tenemos que ir con todo, por todos los puntos posibles. Estamos muy cerca de Toro Rosso, nuestra pelea será con ellos e iremos al máximo''.

Sobre lo que le representa esto para su fin de semana, el tapatío dijo que anímicamente ''siempre es relevante porque, al final una carrera como es México es súper importante, pero no podemos olvidar que es todo un año, toda una temporada y a pesar de las dificultades que hemos tenido por la falta de ritmo, creo que en promedio hemos estado séptimos, octavos, en general, si consideramos todas las pistas y estar novenos en el campeonato del mundo habla del buen trabajo que hemos hecho y espero concretarlo, porque para mí es muy importante lo que haga en casa para calificar mi año entonces, es un fin de semana que tiene doble importancia''.

Sobre sus participaciones pasadas en el Gran Premio de México, el tapatío dijo que ''la suerte no ha estado de nuestro lado. En 2015 venía haciendo una gran carrera y el Safety Car me arruinó todo, cayó en un momento en donde me afectó toda mi estrategia.

El año pasado también, antes del problema de los frenos, venía haciendo una gran carrera, iba para sexto, séptimo lugar, pero bueno al final así es y espero este fin de semana tener un súper evento''.

