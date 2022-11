El final de la Temporada 2022 dejó un ríspido desencuentro entre Sergio "Checo" Pérez y Max Verstappen, ambos pilotos de Red Bull.

El problema entre los dos conductores se hizo evidente luego de que Max Verstappen desobedeciera la instrucción de Red Bull de cederle la posición a Checo Pérez. Aquel momento causó incertidumbre y molestia en el público y el propio Verstappen insistió en que tuvo sus motivos para no hacerlo.

"Creo que si explicara lo motivos, la gente seguiría sin entenderlo", dijo "Mad Max" sobre la posibilidad de revelar lo que hubo detrás de su decisión para tratar de limpiar su nombre.

"La gente tampoco entiende lo que ocurre entre bastidores a lo largo de la temporada, la gente piensa que no soy un piloto de equipo, cuando siempre soy muy abierto", agregó el neerlandés.

Finalmente, Max Verstappen dijo que no tiene ningún problema con la opinión de la gente que se disgustó por dicha acción, pero advirtió que no se metan con su familia.

"Si la gente no está de acuerdo y no le gustó, no hay problema, si tocan a mi familia, entonces ya es un problema", sentenció.

JL