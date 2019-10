"Chatón" Enríquez, al borde del retiro

Jorge "Chatón" Enríquez está al borde del retiro. El volante mexicano, ex de Guadalajara, Santos Laguna, y Puebla, tercer lugar en el Mundial Sub 20 de Colombia 2011 y ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, sufre una seria lesión en la rodilla derecha, de la cual no se puede recuperar.

Según el diario Norte de Castilla, Radio Cope de Salamanca informó que el jugador del Salamanca de la Segunda B de España, fue operado hace varios días en Madrid, la capital de España de un problema de menisco que le ha dañado y desgastado seriamente el cartílago, tanto que los médicos del club ven muy complicado que pueda volver a las canchas.

Gracias por el apoyo! Somos una gran familia sin dudarlo lograremos cosas importantes juntos! #HaLaUnion #Resiliencia #Uxio #Chaton @SalamancaCFUDS pic.twitter.com/O1DAL2rZ1R — J. E N R I Q U E Z (@chatonoficial) October 21, 2019

Con apenas 28 años de edad, el "Chatón" lleva dos años buscando el sueño europeo, primero en Chipre y ahora en España, aunque parece que ese sueño está a punto de terminar.

