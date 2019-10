Herrera señala que adeudos y violencia le generan mala imagen a Liga MX

Los adeudos que tiene la directiva de Veracruz con los jugadores y jugadoras del plantel en sus diferentes categorías, así como los hechos de violencia en el Estadio Alfonso Lastras hacen ver mal al futbol mexicano, advirtió el mediocampista Héctor Herrera.

"Es una situación muy complicada que no le deseo a nadie, tengo excompañeros en Veracruz y no es una situación muy cómoda ni para ellos y deja mal imagen del país, me limito a hacer comentarios porque se puede tomar de diferente manera y espero se solucione para que disfruten del futbol, que es lo más importante en lo deportivo".

Sobre lo sucedido en el juego entre Tiburones Rojos y Tigres de la UANL, en el que los norteños al parecer no respetaron el cuadro de no jugar durante los primeros tres minutos, explicó que es un tema del que sabe poco.

"Es una situación muy complicada, no sé cuál haya sido el acuerdo, espero que pase rápidamente y puedan ser felices", declaró a FoxSports.

Asimismo, lamento la trifulca que se dio durante el partido entre Atlético San Luis y Querétaro el pasado domingo, en juego de la fecha 14 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

"Vi las imágenes, leo noticias y aunque no sé lo que pasa, deja una imagen muy mala para el futbol mexicano. Espero que esto no siga pasando, porque creo que más allá de un deporte, la pasión no debe traspasar barreras, hay niños, familias que quieren disfrutar del día, del futbol, y tenemos que ser más conscientes de lo que queremos disfrutar", sentenció.

Herrera fue titular con Atlético de Madrid en el partido en el que se impusieron por la mínima diferencia a Bayer Leverkusen de Alemania, dentro de la Liga de Campeones de Europa.

