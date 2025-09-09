Con gran ambiente inicia el GDL Open AKRON 2025 en el Centro Panamericano de Tenis

El GDL Open AKRON 2025, presentado por Santander, dio inicio ayer congregando a cientos de aficionados al tenis, tanto tapatíos como visitantes, que no quisieron perder la oportunidad de ver a las mejores raquetas femeniles del mundo reunidas en Guadalajara.

La primera jornada abrió con un intenso duelo entre la checa Darja Vidmanová y la estadounidense Alycia Parks, quien terminó cayendo en dos sets.

Más adelante, la cancha del Estadio AKRON fue testigo de un vibrante partido entre la joven Iva Jovic y la polaca Katarzyna Kawa, resuelto en tres mangas con parciales de 6-4, 4-6 y 6-3, en favor de la estadounidense.

La expectativa del público tapatío estaba puesta en el enfrentamiento entre la griega Maria Sakkari y la francesa Elsa Jacquemot. Sin embargo, apenas en el primer set la lluvia obligó a suspender el partido, que se encontraba 4-1 en favor de la gala. La misma situación ocurrió con el encuentro entre la italiana Martina Trevisan y la canadiense Rebecca Marino, que también se reanudará este martes.

Pese al clima, el ambiente en el Centro Panamericano de Tenis se mantuvo animado gracias a la amplia oferta gastronómica instalada en el área comercial. Este espacio sirvió para que los asistentes se resguardaran de la tormenta, disfrutaran de música con un DJ en vivo y prolongaran la fiesta deportiva.

Durante la jornada inaugural, el director del torneo, Gustavo Santoscoy, se mostró optimista por la convocatoria: “Todo va bien, un poquito de lluvia, pero es parte de las condiciones. Gran entusiasmo para empezar otro torneo más. La gente ya quiere participar, no solamente del tenis, sino también de la parte familiar y comercial. Estamos sumamente contentos; esto es parte de hacer un evento como este”.

Santoscoy recordó que el factor climático es común en torneos de gran nivel: “El clima es parte de esto: en Wimbledon o en Estados Unidos pasa lo mismo. Aquí estamos y hay que gozarlo”.

El directivo también lanzó una invitación para que el público aproveche la experiencia: “Que vengan al torneo, que asistan y principalmente que lo disfruten”.

Por su parte, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, subrayó la relevancia social del evento: “Estoy muy contento… algo muy importante es que esto contagia a las niñas y a los niños. Después de este tipo de torneos, de atletismo o de arquería, los niños quieren que los metas a clases de tenis. Tiene una repercusión social importante. Es un antídoto para que no se vayan por un camino equivocado”.

El alcalde agregó que este torneo es muestra de que Jalisco se está consolidando como una sede nacional e internacional del deporte.

Las puertas del Centro Panamericano de Tenis volverán a abrir hoy a partir de las 13:00 horas para el segundo día de actividades, que promete aún más emociones con el debut de las figuras latinoamericanas.

