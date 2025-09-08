Astros de Jalisco detienen el invicto en casa de Diablos Rojos del México

Los Astros de Jalisco siguen imparables y terminaron con el invicto en casa de los Diablos Rojos del México. El equipo jalisciense inició la serie con una victoria, al vencerlos 80-89; de este modo, la quinteta tapatía puso fin a la racha de imbatibilidad de la escuadra capitalina en su propia cancha y extendió la suya a once encuentros sin derrota en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México (LNBP) 2025.

Dirigidos por el español Iván Déniz, los Astros “apagaron el infierno” en la Ciudad de México de la mano de su capitán, Rigoberto Mendoza, quien registró 30 puntos, seis rebotes y dos asistencias.

El juego fue muy reñido para ambos equipos. En el primer cuarto, Astros de Jalisco tomó la ventaja por apenas dos puntos. Para el segundo parcial, Diablos Rojos del México igualó el marcador y se colocó al frente antes del descanso con un resultado de 40-39.

En el tercer parcial, la intensidad aumentó y el partido continuó muy competido, pero Jalisco logró irse nuevamente al frente con un marcador de 60-63. Ya en el último cuarto, con el tiempo en contra, la desesperación jugó un papel crucial para que Diablos no pudiera igualar el marcador, mientras que los Astros se apegaron a la experiencia y contundencia para asegurar el triunfo 80-89.

El próximo partido de esta serie se llevará a cabo mañana, martes 9 de septiembre, a las 8:15 de la noche en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

SV