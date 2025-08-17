Las Chivas femenil continúan ejerciendo su hegemonía en el Clásico Tapatío. Este domingo, desde el estadio Jalisco, las rojiblancas volvieron a demostrar quien manda en la ciudad, luego de vencer a Atlas por un resultado de 2-0 y así alargar la racha a 12 partidos consecutivos sin perder ante su acérrimo rival.

Después de superar el bache de no poder ganar en tres partidos seguidos del Apertura 2025, el equipo dirigido por Antonio Concretas volvió a reencontrarse con la victoria, a costa de unas académicas que poco pudieron hacer para evitar la derrota. Aunque intentaron contener el ataque, un autogol de Dirce Delgado terminó por abrirle la puerta al Rebaño para conseguir su tercer triunfo consecutivo en un Clásico Tapatío femenil.

No obstante, Chivas repitió el patrón. Controló las acciones del primer tiempo, generó más jugadas de peligro, puso en aprieto a la arquera Camila Vázquez, pero simplemente no pudo concretar. Las rojiblancas, volcadas al frente, lograron vulnerar a la defensa rojinegra, sin embargo, el último toque les falló para conseguir la anotación que las pusiera al frente al inicio del encuentro.

Por parte de Atlas, las locales soportaron como pudieron y la defensa consiguió aguantar los embates del rival. Mientras que, al frente, Sanjuana Muñoz tuvo en sus pies la más clara para las académicas, pero a pesar de que se encontraba sola frente al arco, su disparo terminó por un costado de la portería.

Al comienzo de la segunda parte, un error en la defensa rojinegra permitió que el Rebaño abriera el marcador. Delgado participó involuntariamente en el gol, ya que tras un remate de cabeza de Alicia Cervantes, el balón rebotó en el muslo de la defensora, lo que resultó en un gol de vestidor para el equipo rojiblanco al minuto 47.

Tras verse superadas, las rojinegras no lograron sacudirse el control. Intentaron con tímidas llegadas al área rojiblanca que no representaron un desafío para la portera Blanca Félix. Y, por el contrario, el Guadalajara no dejó de insistir, hasta que una jugada fabricada entre Carolina Jaramillo y “Licha”, terminó en la segunda diana de la noche, concretada por Cervantes al 70’.

De esta manera, Chivas logra salir del octavo lugar para subir una posición con 13 puntos; en tanto que, Atlas se quedó en el décimo sitio con seis puntos y cinco años sin conocer lo que es poder vencer a las rojiblancas.

SV