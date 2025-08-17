Puebla vs Atlético San Luis (0-2)

En un encuentro marcado por incidentes violentos fuera del Estadio Cuauhtémoc, el Atlético de San Luis se impuso 0-2 ante Puebla, gracias a un penal que João Pedro convirtió tras una falta del portero Jesús Iván Rodríguez, quien no regresó para el segundo tiempo y fue reemplazado por Julio González; João cerró el marcador con un doblete al minuto 70. Con este triunfo, los potosinos suman tres puntos y se preparan para enfrentar a Querétaro en la sexta fecha, mientras que Puebla recibirá a Pumas, aunque antes el San Luis viajará a Estados Unidos para medirse a los Seattle Sounders en la Leagues Cup.

Necaxa vs León (0-1)

León logró su segunda victoria del Apertura 2025 y la primera como visitante al vencer 1-0 a Necaxa, gracias a un gol de Ismael Díaz a los 12 minutos, que aprovechó una mala marcación defensiva y venció a Ezequiel Unsain; pese a dominar por momentos, los Rayos no lograron concretar sus oportunidades y sufrieron su segundo descalabro bajo la dirección de Fernando Gago. El encuentro también estuvo marcado por la lesión de “Chicote” Calderón, que salió entre lágrimas, y por un penal fallado por Nicolás Fonseca que pudo ampliar la ventaja de León. En la próxima jornada, León visitará a Pachuca, mientras que Necaxa se medirá con Monterrey.

Chivas vs Juárez (1-2)

Chivas volvió a quedarse sin puntos tras caer 2-1 ante los Bravos de Juárez, en un partido donde Óscar Estupiñán (40') y Jairo Torres (55') marcaron para los fronterizos, mientras que Santiago Sandoval, de 17 años, descontó al 83' para el Rebaño. Aunque Chivas tuvo el control en los primeros 33 minutos y generó algunas oportunidades con Roberto Alvarado y Erick Gutiérrez, no logró concretar, y un penal polémico a favor de Juárez, confirmado por VAR, permitió a Estupiñán abrir el marcador. En el segundo tiempo, un error de Campillo facilitó el gol de Torres, y aunque Sandoval acercó al equipo rojiblanco, la reacción fue insuficiente. La próxima jornada, Chivas visitará a Xolos buscando retomar el rumbo.

Cruz Azul vs Santos (3-2)

Cruz Azul logró mantenerse invicto en el Apertura 2025 al vencer 3-2 a Santos Laguna en Ciudad Universitaria, aunque el equipo de Nicolás Larcamón volvió a mostrar altibajos que generan dudas entre su afición. El partido tuvo de todo: “Charly” Rodríguez abrió el marcador con una chilena al 16’, Bruno Barticciotto empató al 32’, Ignacio Rivero volvió a poner en ventaja a los celestes y, en el inicio del segundo tiempo, Cristian Dájome igualó para Santos. La diferencia llegó con el ingreso de Gabriel “Toro” Fernández al 82’, quien definió frente a Carlos Acevedo y selló el triunfo tras la confirmación del VAR. A pesar de la victoria, jugadores como Bogusz, Rotondi, Sepúlveda y Lira estuvieron lejos de su mejor nivel, mientras que Paradela y Rivero llevaron la carga ofensiva. Con este resultado, Cruz Azul mantiene su invicto y se prepara para recibir a Toluca, mientras que Santos visitará a Bravos de Juárez buscando revancha.

Tigres vs América (1-3)

El América dio un golpe de autoridad al vencer 3-1 a Tigres, cortando la racha invicta de los felinos en un duelo marcado por intensidad y momentos polémicos. Tigres abrió el marcador al 4’ con Juan Brunetta, pero las Águilas reaccionaron antes del descanso con un cabezazo de Érick Sánchez para empatar. En el segundo tiempo, Sánchez volvió a aparecer al 57’ para poner al América al frente, y más tarde Nahuel Guzmán cometió un autogol tras un centro de Alejandro Zendejas, sellando el 3-1 definitivo. Con este triunfo, el equipo de André Jardine mostró autoridad, dejando a Tigres sin respuesta a pesar de su intento por reaccionar, y consolidó a Sánchez y Zendejas como figuras del encuentro.

Pachuca vs Xolos (0-2)

Xolos consiguió un triunfo histórico en el Estadio Hidalgo al vencer 2-0 a Pachuca, rompiendo el invicto de los Tuzos y sumando su primera victoria en dicho estadio tras 16 intentos. Gilberto Mora abrió el marcador al 35’ con un remate de cabeza tras recibir un balón pasado, mientras que Kevin Castañeda amplió la ventaja antes del descanso con un tiro libre que aprovechó la pasividad del arquero local. El complemento fue dramático, con Pachuca buscando descontar y quedando con un hombre menos tras la expulsión de Domingo Blanco, mientras Xolos controló el juego y supo manejar el reloj. A pesar de los intentos de los Tuzos y varias acciones cerca del arco, el marcador no se movió, consolidando un valioso triunfo para Tijuana en un duelo histórico del Apertura 2025.

Toluca vs Pumas (1-1)

Toluca y Pumas empataron 1-1 en un duelo que tuvo emociones para ambos lados y terminó repartiendo puntos. Pumas abrió el marcador al 12’ con una gran definición de Jorge Ruvalcaba tras un centro de Rubén Duarte, mientras que Toluca igualó al 67’ con Jesús Angulo, quien aprovechó una excelente triangulación ofensiva de los escarlatas. A lo largo del partido, Helinho fue la mayor amenaza de Toluca, pero el equipo universitario también generó ocasiones que mantuvieron el encuentro parejo. Con este resultado, ambos equipos cierran la fecha con un punto y se preparan para sus próximos compromisos: Toluca visitará al Orlando City en la Leagues Cup, y Pumas recibirá al Puebla en CU.

Querétaro vs Atlas (3-3)

Querétaro logró rescatar sus primeros puntos del Apertura 2025 al empatar 3-3 con Atlas, gracias a los goles de Pablo Barrera (58’), Bogarín (93’) y Lucas Rodríguez (97’), mientras que Del Prete (8’), Durdevic (68’) y Adrián Mora (75’) anotaron por los rojinegros. Atlas comenzó imponiéndose en el marcador, con Del Prete abriendo el marcador y Durdevic y Mora ampliando la ventaja, pero un penal polémico permitió a Barrera acortar distancias. En los minutos finales, con siete de compensación, los Gallos Blancos protagonizaron una espectacular remontada con los goles de Bogarín y Lucas Rodríguez, logrando un empate dramático que desató la euforia en la Corregidora y dejó a ambos equipos con sabor agridulce.

Monterrey vs Mazatlán (3-2)

Así queda la tabla general tras la Jornada 5

Posición Equipo Puntos 1 Pachuca 12 2 Monterrey 12 3 Cruz Azul 11 4 América 11 5 Toluca 10 6 Tigres 9 7 Xolos 8 8 Santos 6 9 Atlético San Luis 6 10 León 6 11 Necaxa 5 12 Pumas 5 13 Mazatlán 5 14 Juárez 5 15 Atlas 5 16 Chivas 3 17 Puebla 3 18 Querétaro 1

