Caso Juzgado

Alguna vez nuestro entrañable amigo Albert Einstein dijo que si quieres resultados diferentes no hagas siempre lo mismo. Esa frase ha inspirado cientos de vidas, memes, imágenes motivacionales e idas al gimnasio, sin embargo sigue sin inspirar a una directiva del Atlas que continúa cayendo en los errores que cometieron sus antecesores.

Sí, todo el choro de arriba es por Rubén Omar Romano, director técnico que ayer fue cesado por tercera vez del Atlas. No sé si a alguien le sorprenda este final, pero sinceramente en este H. Tribunal ya lo veíamos venir.

La última derrota que le aguantaron al argentino fue la de este fin de semana ante el Veracruz, misma que los dejó a ocho puntos del infierno porcentual cuando aún restan 15 unidades por disputarse. Hoy muchos pueden extrañar al “Profe” Cruz y maldecir a Romano, pero en realidad la culpa no es del indio, sino de quien lo hizo compadre.

EL PODIO

1.- Tumba invictos

Desde que el PRI perdió las elecciones de 2000, ninguna derrota había sido tan esperada como la del América en este Clausura 2018. Y es que este fin de semana el Diablo por fin le quitó el invicto a unas Águilas que ahora ya están a cinco puntos del liderato general que tanto presumieron semanas atrás. Las figuras de este encuentro fueron dos: Rubens Sambueza, por el baile que le dio a su ex, y Hernán Cristante por su sorprendente capacidad de encontrarle el cuello al “Piojo” Herrera.

2.- Poder lagunero

El chiste es que no puede haber un torneo sin que un equipo norteño esté hasta arriba. Si no es Tigres, pues Monterrey, pero en casos extremos hasta el Santos sale al quite. Ese es el caso de este Clausura 2018, pues luego de varios semestres con depresión post Pedro Caixinha, hoy los laguneros de Robert Siboldi son líderes en solitario, esto muy a pesar de que su gran torneo pase desapercibido más allá de las fronteras de Torreón.

3.- Ironía pura

Nunca antes un tercer lugar de este podio había salido tan barato, pues apenas un empate le bastó a Cruz Azul para meterse a nuestros peleadísimos puestos de honor. Seguramente esto puede causar controversia, pero era justo y necesario reconocer a La Máquina por la manera en que logró su empate frente a Pumas: llegando a tiempo de compensación con el marcador en contra, Enzo Roco marcó el tanto de la igualada al 93’. Sí, como lo están pensando, La Máquina hizo que Pumas la “cruzazuleara” y en este podio valoramos mucho las ironías de la vida.

EL RINCÓN DE LA VERGÜENZA

Justo en el cora

“Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma sólo tengo soledad”. Si es que en las instalaciones de Atlas tienen alguna rockola, seguro ése es el soundtrack que se cargan en estos momentos mientras veneran el retrato del “Profe” Cruz. Y es que tras perder contra Veracruz en un duelo vital por no descender, los directivos del equipo decidieron cesar a Rubén Omar Romano, quien ahora nos demostró que si las segundas partes no son buenas, pues mucho menos las terceras.

Fugaz

Lo de Pumas con este Clausura 2018 fue un romance de secundaria. Sí, de esos que duran seis semanas y después ya son insostenibles. Ahora, como otra muestra de desprecio entre ambas partes, los universitarios se encargaron de “cruzazulearla” nada más y nada menos que contra el Cruz Azul. Con lo anterior los felinos están fuera de los puestos de Liguilla, pero lo que de verdad duele es el recuerdo de lo bien que lucían de la mano los Pumas y la Liga MX. “Fue tan corto el amor y tan largo el olvido”, dijo alguna vez Neruda.

Por jugarle al bravo

El que se lleva se aguanta y en esta ocasión le tocó al Pueblita aguantar la carreta tras perder contra Santos. No es que caer contra el líder sea cosa del otro mundo ni motivo de bullying, pero los Camoteros tuvieron todo para sacar un decoroso empate con un penalti de último minuto y lamentablemente para ellos Cavallini falló su cobro. Después de eso, el Twitter de La Franja dejó de ser creativo y se quedó tan callado como a quien se le terminan los megas de su recarga de 20 pesos.

LA FIGURA

Rubens Sambueza

Aunque naveguen con bandera de que todo terminó en buenos términos, lo cierto es que a Rubens Sambueza se le notaban las ganas de hacer sufrir a su ex (el América). Y es que en esta jornada el angelito se mandó un partidazo que valió para que Toluca le quitara el invicto a las Águilas. Por si fuera poco el “Sambu” también colaboró con un gol. Ahora sí que como decía José Alfredo: a la hora que yo quiera te detengo.

EL VILLANO

A rama extendida

Esta semana José “Palmera” Rivas se ganó un lugar en el selecto club de las manos más descaradas y trágicas del futbol mundial, club que por cierto presiden Maradona y Thierry Henry. Y es que el zaguero de Veracruz se puso el traje de portero y detuvo el avance del Atlas de una manera de la que Jorge Campos estaría orgulloso. Esa pequeña travesura terminó con la chamba de Rubén Omar Romano (hasta ayer DT de Atlas). Sin más, no queda duda de que juego de manos es de villanos.

LA FRASE

Para la posteridad

“Me sorprendió muchísimo (la reacción de Cristante) porque yo no estaba ni enojado ni caliente, yo me acerqué a calmarlo. Me sorprendió más mi reacción, me tranquilicé y me calmé”.

Miguel Herrera, DT del América, que asegura ser un hombre nuevo.