Carlos Alcaraz va por la cima de la ATP

Carlos Alcaraz llegó a su primera final ATP sobre césped y está a una victoria de retomar el sitio de honor en la clasificación, al superar ayer a Sebastian Korda 6-3, 6-4 en el campeonato Queen’s Club.

Alex de Minaur se interpone entre Alcaraz, el trofeo y el número uno de la clasificación mundial.

Alcaraz y Korda jugaron la primera semifinal de su carrera sobre hierba.

Korda, el primer estadounidense en llegar a semifinales de Queen’s en 11 años, logró 11 aces, pero también cometió seis dobles faltas. Su slice fue regularmente castigado por los poderosos tiros de derecha de Alcaraz.

El español ganó el único punto de quiebre del segundo set y prevaleció.

Una victoria le dará al campeón del US Open su quinto título del año, el undécimo de su carrera y colocaría a Alcaraz por encima de Novak Djokovic en el ranking ATP, lo que significa que llegaría a Wimbledon, el mes que viene, como el número uno mundial.

“Es una motivación extra. Durante el partido no pienso en ello, pero ir a una final con una energía extra, voy a ir a por ello. Ser cabeza de serie uno en Wimbledon es un sueño, es algo por lo que trabajo. Novak y yo estamos teniendo una lucha bonita por el número uno del mundo. Sería algo muy loco ser el primer cabeza de serie en Wimbledon”.

El segundo favorito, Holger Rune, también llegó a Londres sin haber ganado un partido del tour sobre hierba, como Alcaraz.

De Minaur eliminó a Rune 6-3, 7-6 (2), salvando tres puntos de quiebre y rompiendo el saque del danés de 20 años un par de veces. Tiene experiencia en césped. El australiano ganó Eastbourne en 2021 y llegó a octavos de final de Wimbledon en 2022.

“Va a ser un partido bonito. Alex juega bien, buen tenis, con mucha confianza. Va a ser muy duro, pero es mi primera final (sobre césped) y la voy a disfrutar seguro”.

Pese a ser su tercer torneo en hierba, Alcaraz está muy contento con el nivel que ha alcanzado y se ve preparado para Wimbledon.

“Me he sorprendido a mí mismo con mi nivel, con cómo me estoy encontrando en pista. No me esperaba sentir tan bien en sólo seis días aquí. Vine solo para ganar experiencia, para coger minutos en pista con estos jugadores. No me esperaba estar en una final y jugar a este nivel”, aseguró Alcaraz.

De Minaur ganó el título más importante de su carrera, y el séptimo, en febrero en Acapulco, en el Abierto Mexicano de Tenis.

“He jugado decente en césped y estoy teniendo una buena semana, y esta fue mi mejor actuación de la semana”, dijo el australiano.