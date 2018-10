Cardozo sostuvo charla con su plantilla

El técnico José Saturnino Cardozo sostuvo una charla con la plantilla disponible, ya que Carlos Salcido, Jesús Sánchez y Eduardo López no estaban en Verde Valle debido a que venían regresando de Estados Unidos, donde el domingo hicieron la presentación de la película Chivas.

La charla duró poco más de una hora con el pastor, quien les aseguró que el no tener contundencia ante el arco rival el pasado sábado ante el Morelia no pasa por la presión que pueden traer, ya que el futbol es para disfrutarlo y además, la afición se sabe comportar, no tiene actitudes como en otras partes del mundo, donde están encima del jugador exigiendo de diferentes maneras.

El pastor le hizo saber al equipo que la desesperación que tenía el pasado sábado era porque ningún equipo bajo su dirección técnica había tenido tantas facilidades para ganar un partido, tras generar siete opciones claras de gol en el primer tiempo y solamente marcaron una.

Contra Monarcas, Chivas fue el primer tiempo más productivo en acciones ante el arco rival de los últimos tres campeonatos, lamentablemente Zaldívar de tres que tuvo en sus pies, solamente marcó una; Marín tampoco pudo mandar al fondo una clara que se le presentó; Gael Sandoval falló en dos ocasiones y una nominada para el oso de la semana, y Alan Pulido también salió con la mira chueca.

Cardozo y sus muchachos se aferrarán a terminar el torneo buscando ser contundentes, tema por el cual ahora mismo están lejos de la Liguilla y a punto, de sumar el tercer campeonato sin fiesta grande de manera consecutiva.

JM