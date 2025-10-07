Martes, 07 de Octubre 2025

Calendario de partidos de la J13 del Apertura 2025

La J13 promete emociones con equipos que pelean en lo alto de la tabla y otros que buscan despertar para unirse a la pelea por avanzar a la siguiente fase; estos son los enfrentamientos

Por: Oralia López

Todos los interesados en ver la J13 deben estar al pendiente a las transmisiones, ya que varios juegos se verán solo en streaming, mientras que otros estarán disponibles en televisión abierta y de paga. ESPECIAL / CANVA

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa su camino y llega a la Jornada 13 (J13), y que se disputará entre el viernes 17 y el domingo 19 de octubre. Los aficionados están interesados en conocer el calendario completo con partidos, horarios y canales de transmisión en México, ya que algunos de los duelos estarán disponibles solo en plataformas de streaming y otros podrán verse en televisión abierta o por cable.

La J13, que llegará después de la fecha FIFA de esta semana, promete emociones con equipos que pelean en lo alto de la tabla y otros que buscan recuperar terreno. Atlas será el primer conjunto tapatío en tener actividad cuando visite al Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, mientras que Chivas entrará en calor cuando reciba a Pumas en el Estadio AKRON.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J13 de la Liga MX en vivo

Todos los interesados en ver la J13 deben estar al pendiente a las transmisiones, ya que varios juegos se verán solo en streaming, mientras que otros estarán disponibles en televisión abierta y de paga.

Consulta en EL INFORMADOR los resultados y toda la cobertura de la J13 del Apertura 2025, con estadísticas, posiciones y noticias de los equipos mexicanos.

Calendario de partidos J13 Apertura 2025 - Liga MX

Viernes, 17 de octubre de 2025

Puebla vs Tijuana

  • Sede: Estadio Cuauhtémoc, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

Tigres vs Necaxa

  • Sede: Estadio Universitario, 21:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca Deportes Network

San Luis vs Atlas

  • Sede: Estadio Alfonso Lastras, 21:00 horas
  • Transmisión (canales): Disney+ Premium

Sábado, 18 de octubre de 2025

Santos vs León

  • Sede: Estadio TSM Corona, 17:00 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium

Juárez vs Pachuca

  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 17:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV

Monterrey vs Pumas

  • Sede: Estadio BBVA, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium

Chivas Guadalajara vs Mazatlán

  • Sede: Estadio Akron, 19:05 horas
  • Transmisión (canales): Amazon Prime Video

Cruz Azul vs América

  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, 21:05 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium

Domingo, 19 de octubre de 2025

Toluca vs Querétaro

  • Sede: Estadio Nemesio Diez, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca Deportes Network

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

OF

Temas

