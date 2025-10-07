El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa su camino y llega a la Jornada 13 (J13), y que se disputará entre el viernes 17 y el domingo 19 de octubre. Los aficionados están interesados en conocer el calendario completo con partidos, horarios y canales de transmisión en México, ya que algunos de los duelos estarán disponibles solo en plataformas de streaming y otros podrán verse en televisión abierta o por cable.

La J13, que llegará después de la fecha FIFA de esta semana, promete emociones con equipos que pelean en lo alto de la tabla y otros que buscan recuperar terreno. Atlas será el primer conjunto tapatío en tener actividad cuando visite al Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, mientras que Chivas entrará en calor cuando reciba a Pumas en el Estadio AKRON.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J13 de la Liga MX en vivo

Todos los interesados en ver la J13 deben estar al pendiente a las transmisiones, ya que varios juegos se verán solo en streaming, mientras que otros estarán disponibles en televisión abierta y de paga.

Consulta en EL INFORMADOR los resultados y toda la cobertura de la J13 del Apertura 2025, con estadísticas, posiciones y noticias de los equipos mexicanos.

Calendario de partidos J13 Apertura 2025 - Liga MX

Viernes, 17 de octubre de 2025

Puebla vs Tijuana

Sede: Estadio Cuauhtémoc, 19:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV

Tigres vs Necaxa

Sede: Estadio Universitario, 21:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca Deportes Network

San Luis vs Atlas

Sede: Estadio Alfonso Lastras, 21:00 horas

Transmisión (canales): Disney+ Premium

Sábado, 18 de octubre de 2025

Santos vs León

Sede: Estadio TSM Corona, 17:00 horas

Transmisión (canales): ViX Premium

Juárez vs Pachuca

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 17:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV

Monterrey vs Pumas

Sede: Estadio BBVA, 19:00 horas

Transmisión (canales): ViX Premium

Chivas Guadalajara vs Mazatlán

Sede: Estadio Akron, 19:05 horas

Transmisión (canales): Amazon Prime Video

Cruz Azul vs América

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, 21:05 horas

Transmisión (canales): ViX Premium

Domingo, 19 de octubre de 2025

Toluca vs Querétaro

Sede: Estadio Nemesio Diez, 19:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca Deportes Network

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: ¿Dónde ver EN VIVO los juegos de la Semana 6 de la NFL?

OF