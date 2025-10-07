El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa su camino y llega a la Jornada 13 (J13), y que se disputará entre el viernes 17 y el domingo 19 de octubre. Los aficionados están interesados en conocer el calendario completo con partidos, horarios y canales de transmisión en México, ya que algunos de los duelos estarán disponibles solo en plataformas de streaming y otros podrán verse en televisión abierta o por cable.La J13, que llegará después de la fecha FIFA de esta semana, promete emociones con equipos que pelean en lo alto de la tabla y otros que buscan recuperar terreno. Atlas será el primer conjunto tapatío en tener actividad cuando visite al Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, mientras que Chivas entrará en calor cuando reciba a Pumas en el Estadio AKRON.Todos los interesados en ver la J13 deben estar al pendiente a las transmisiones, ya que varios juegos se verán solo en streaming, mientras que otros estarán disponibles en televisión abierta y de paga.Consulta en EL INFORMADOR los resultados y toda la cobertura de la J13 del Apertura 2025, con estadísticas, posiciones y noticias de los equipos mexicanos.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF