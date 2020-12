"Canelo" Álvarez ya tiene rival y fecha para defender el cinturón del CMB

Eddy Reynoso, manager de Saúl “Canelo” Álvarez, confirmó lo dicho hace algunos días por Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB): "El Canelo" reaparecerá en los cuadriláteros a finales de febrero, ante el turco Avni Yildirim.

Será la primera defensa que “Canelo” haga del cinturón supermediano del CMB, ganado hace apenas una semana contra el inglés Callum Smith en San Antonio. Yildirim es el primer clasificado del CMB en esa división, por lo que es una pelea mandatoria para Álvarez.

Sin embargo aún no está claro en dónde sería el encuentro debido a la pandemia por COVID-19. Las Vegas está descartada, porque no se permiten espectáculos con público, por lo que el abanico de opciones se abre. Una es Guadalajara, ya sea en el estadio Akron, el Jalisco o el de los Charros, club de la Liga Mexicana del Pacífico, pero Reynoso no se animó a confirmarlo.

“Buenas tardes, aclarando rumores sobre la posible pelea de canelo en GDL, lo único que tenemos es el compromiso con el WBC de pelear vs Avni Yildirim a finales de febrero, sería un honor regresar a GDL, pero aún no tenemos nada firme, pronto daré información al respecto!”, escribió Reynoso en Twitter.

Buenas tardes,aclarando rumores sobre la posible pelea de canelo en GDL, lo único que tenemos es el compromiso con el WBC de pelear vs Avni Yildirim a finales de febrero,sería un honor regresar a GDL,pero aún no tenemos nada firme,pronto daré información al respecto!#teamcanelo — EDDY REYNOSO (@CANELOTEAM) December 27, 2020

Otra posibilidad es volver a Texas. De hecho, Jerry Jones —propietario de los Cowboys de Dallas— está muy interesado en que "El Canelo" pelee en el estadio AT&T.

AC