Este miércoles, Saúl “Canelo” Álvarez y Jermell Charlo, los dos peladores que se enfrentarán sábado por la noche en la pelea estelar, brindaron una conferencia de prensa en la que intercambiaron algunas palabras y calentaron un poco el ambiente con algunas declaraciones controversiales.

El tapatío le aseguró al estadounidense que nunca ha enfrentado a un boxeador de sus características, ya que es superior en cuanto a cualidades. Y, aunque ahorita Charlo se mantiene incrédulo ante la destreza del mexicano, este amenazó con enseñarle qué tan motivado está para llevarse el triunfo en Las Vegas.

"Estoy muy agradecido, me siento muy bien para este combate. Tiene razón Jermell, no tengo nada que probar, pero especialmente esta vez tengo algo que probarle a él, porque nunca ha creído en mis habilidades, siempre ha dicho que no soy lo suficientemente bueno, así es que ahora le voy a dar la oportunidad de enseñarle que tan motivado estoy para mostrarle mis reales cualidades", sentenció.

Además, fue muy directo hacia con su rival al decirle que, reconoce sus habilidades, pero que no ha estado en el nivel que actualmente Canelo se encuentra, por lo que sin menospreciarlo, es sabedor de la superioridad que tiene sobre él.

"Nunca he menospreciado a un peleador, sé lo que es estar en un cuadrilátero y sé lo que trae. He estado con todo tipo de peleadores, pero nunca has estado en este nivel, vas a aprender y vas a ver. Tienes muchas habilidades, lo sé, pero esto esto es distinto, y lo verás", agregó.

Jermell se mantuvo tranquilo y ecuánime, en momentos sonriente, durante las declaraciones de Álvarez, confirmando que a él no le preocupa las habilidades que le tenga que enseñar el jalisciense, puesto que él está convencido de que se impondrá ante el mexicano.

"No me importa lo que diga. Crea o no en sus habilidades, vengo a ganar. Vamos a buscar la forma de hacer una gran pelea. Lo que tenemos por seguro es que los fans van a ganar el sábado por la noche”, dijo el estadounidense.

Saúl estará defendiendo todos sus títulos frente a Charlo, por lo que es una obligación ganar sí o sí en la majestuosa arena de T-Mobile en Las Vegas. Dicho enfrentamiento está programado para el sábado 30 de septiembre y se espera que dé inicio a las 21:00 horas tiempo del centro de México.

MF

