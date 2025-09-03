Canelo Álvarez, molesto por la transmisión de su pelea ante Terence Crawford

La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se realizará el próximo 13 de septiembre; sin embargo, esta ocasión presentará un detalle poco común respecto a la transmisión del combate. Aquí, te decimos los detalles.

El esperado enfrentamiento entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Este evento será histórico, ya que será la primera función de boxeo en este estadio, que puede albergar a más de 65 mil espectadores.

Ambos boxeadores buscarán afianzar su legado en un enfrentamiento único entre campeones indiscutibles.

Canelo se molesta por la transmisión de su pelea contra Crawford

El boxeador tapatío Saúl “Canelo” Álvarez expresó su inconformidad respecto a los detalles de su próximo combate contra Terence Crawford, ya que esta vez no será transmitido por televisión abierta, tras 43 peleas difundidas por Televisa y TUDN.

Canelo mostró su molestia e indignación hacia la plataforma de streaming Netflix por no permitir que televisoras mexicanas transmitan su pelea, ya que será dicha plataforma la encargada de difundir en vivo este esperado combate, lo que, lamentablemente, limitará el acceso a la pelea para muchas y muchos aficionados.

Rodolfo "El Jefe" Vargas declaró en entrevista con Récord que Canelo intentó que Televisa y TUDN tuvieran los derechos de transmisión de su pelea en Las Vegas. Al no conseguirlo, el campeón tapatío expresó su descontento hacia la plataforma de streaming.

“El primero en lamentar esta situación y el primero en estar molesto con esto es el propio Saúl Canelo Álvarez, que hizo todos los esfuerzos junto con mi empresa, con TV Azteca, para tratar de tener este evento”, precisó el Jefe Vargas.

