INAPAM: adultos mayores tienen importante descuento para volar con Magnicharters si cumplen estos requisitos

Los adultos mayores afiliados al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) pueden acceder a un descuento especial al comprar vuelos con Magnicharters, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones de pago y cambios de reservación.Cabe destacar que la aerolínea no se hace responsable de gastos adicionales como transportación terrestre, equipaje, consumo de alimentos, hospedaje o cualquier otro concepto derivado de la interrupción del itinerario, ya sea por condiciones meteorológicas, tráfico aéreo u otras causas. Todos estos gastos deben ser cubiertos por el pasajero.Por otro lado las reservaciones hechas de 30 a 16 días antes de la salida requieren un anticipo del 50%, y el resto se liquida 15 días antes del viaje. A continuación te decimos algunos criterios que debes de considerar para reservar vuelos en Magnicharters:El descuento Inapam aplica únicamente al comprar en Oficinas Magnicharters y no es válido para menores, estudiantes ni otras personas de la tercera edad fuera del Inapam.Para dudas o aclaraciones, los interesados pueden comunicarse a los siguientes números:Las tarifas están sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Consulta los días y frecuencias de vuelo de cada destino en www.magnicharters.com