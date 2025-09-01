INAPAM: adultos mayores tienen importante descuento para volar con Magnicharters si cumplen estos requisitos

Los adultos mayores afiliados al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) pueden acceder a un descuento especial al comprar vuelos con Magnicharters, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones de pago y cambios de reservación.

Cabe destacar que la aerolínea no se hace responsable de gastos adicionales como transportación terrestre, equipaje, consumo de alimentos, hospedaje o cualquier otro concepto derivado de la interrupción del itinerario, ya sea por condiciones meteorológicas, tráfico aéreo u otras causas. Todos estos gastos deben ser cubiertos por el pasajero.

Criterios que debes de considerar para reservar vuelos en Magnicharters

Por otro lado las reservaciones hechas de 30 a 16 días antes de la salida requieren un anticipo del 50%, y el resto se liquida 15 días antes del viaje. A continuación te decimos algunos criterios que debes de considerar para reservar vuelos en Magnicharters:

Reservaciones hechas dentro de los 15 días previos requieren el 100% del pago.

Ningún anticipo o pago total es reembolsable.

Cambios realizados antes de 30 días de la salida no generan cargo.

Cambios realizados entre 15 y 1 día antes implican un cargo de $500 por pasajero, más posibles cargos por noches de hotel no utilizadas y diferencias de tarifa según nueva fecha.

Se aplican los mismos cargos para solo avión, excepto los relacionados con hotel.

Toda cancelación debe realizarse por escrito y, de ser necesario, anexar comprobantes para la investigación correspondiente.

¿Cómo obtener el descuento en Magnicharters con tu tarjeta Inapam?

El descuento Inapam aplica únicamente al comprar en Oficinas Magnicharters y no es válido para menores, estudiantes ni otras personas de la tercera edad fuera del Inapam.

Para dudas o aclaraciones, los interesados pueden comunicarse a los siguientes números:

México: 5141 1351

Cancún: 01 998 8840600

Monterrey: 1515 44 44

León: 717 5242

Guadalajara: 3818 33 33

Las tarifas están sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso. Consulta los días y frecuencias de vuelo de cada destino en www.magnicharters.com

