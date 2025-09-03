Mundial 2026: ¿Qué necesita cada selección para clasificar en esta Fecha FIFA?

Queda menos de un año para que inicie el Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá, organizado por la Federación Internacional de Futbol (FIFA). Ante este panorama, las confederaciones de todo el mundo ya disputan los lugares disponibles dentro de esta competencia.Cada continente cuenta con su propia liga o confederación encargada de organizar las eliminatorias para este magno evento y cuenta con plazas contadas que la selección de cada nación lucha por obtener. Este 4 de septiembre inicia la Jornada 17 de las eliminatorias para Sudamérica de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) rumbo al Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá.La última fecha de las eliminatorias será disputada el martes 9 de septiembre, día en el que se darán a conocer de manera oficial los 3 países de América del Sur que estarán presentes en la competencia internacional.Además de los ya clasificados Estados Unidos, Canadá y México, tendrá 3 plazas directas más y 2 al repechaje intercontinental. Estas últimas eliminatorias comenzarán el 2026.La Liga Europea comenzará el camino hacia la Copa del Mundo después de la Eurocopa 2024 y de la UEFA Nations League 2024-2025, en la segunda mitad del próximo año y tendrá 16 plazas disponibles.La Total CAF Champions League (anteriormente conocida como Copa Africana de Clubes Campeones), lleva a cabo una de la eliminatorias más duras del mundo desde noviembre de 2023. El continente africano tendrá 9 cupos directos y uno al repechaje intercontinental.La Confederación Asiática de Futbol pondrá en marcha sus eliminatorias el 12 de octubre de este 2025, además incrementará a 8 sus cupos directos para la Copa del Mundo.La Confederación de Futbol de Oceanía (OF) tendrá por primera vez al menos un clasificado directo gracias al incremento de participantes y también tendrá un representante en el repechaje intercontinental.Durante las eliminatorias que se llevarán a cabo en el presente mes de septiembre por parte de la Conmebol y la CAF, estas son las selecciones que tienen la oportunidad de clasificar a la competencia internacional organizada por México, Estados Unidos y Canadá en 2026:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF