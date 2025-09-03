Mundial 2026: ¿Qué necesita cada selección para clasificar en esta Fecha FIFA?

Queda menos de un año para que inicie el Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá, organizado por la Federación Internacional de Futbol (FIFA). Ante este panorama, las confederaciones de todo el mundo ya disputan los lugares disponibles dentro de esta competencia.

Cada continente cuenta con su propia liga o confederación encargada de organizar las eliminatorias para este magno evento y cuenta con plazas contadas que la selección de cada nación lucha por obtener.

América del Sur (Conmebol)

Este 4 de septiembre inicia la Jornada 17 de las eliminatorias para Sudamérica de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) rumbo al Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá.

La última fecha de las eliminatorias será disputada el martes 9 de septiembre, día en el que se darán a conocer de manera oficial los 3 países de América del Sur que estarán presentes en la competencia internacional.

América del Norte (Concacaf)

Además de los ya clasificados Estados Unidos, Canadá y México, tendrá 3 plazas directas más y 2 al repechaje intercontinental. Estas últimas eliminatorias comenzarán el 2026.

Europa (UEFA)

La Liga Europea comenzará el camino hacia la Copa del Mundo después de la Eurocopa 2024 y de la UEFA Nations League 2024-2025, en la segunda mitad del próximo año y tendrá 16 plazas disponibles.

África (CAF)

La Total CAF Champions League (anteriormente conocida como Copa Africana de Clubes Campeones), lleva a cabo una de la eliminatorias más duras del mundo desde noviembre de 2023. El continente africano tendrá 9 cupos directos y uno al repechaje intercontinental.

Asia (AFC)

La Confederación Asiática de Futbol pondrá en marcha sus eliminatorias el 12 de octubre de este 2025, además incrementará a 8 sus cupos directos para la Copa del Mundo.

Oceanía (OF)

La Confederación de Futbol de Oceanía (OF) tendrá por primera vez al menos un clasificado directo gracias al incremento de participantes y también tendrá un representante en el repechaje intercontinental.

Durante las eliminatorias que se llevarán a cabo en el presente mes de septiembre por parte de la Conmebol y la CAF, estas son las selecciones que tienen la oportunidad de clasificar a la competencia internacional organizada por México, Estados Unidos y Canadá en 2026:

Egipto : deberá ganar 2 partidos y esperar que Burkina Faso pierda con Yibuti

: deberá ganar 2 partidos y esperar que Burkina Faso pierda con Yibuti Sudáfrica : también deberá ganar 2 partidos con la esperanza de que Ruanda, Benín y Nigeria pierdan sus enfrentamientos

: también deberá ganar 2 partidos con la esperanza de que Ruanda, Benín y Nigeria pierdan sus enfrentamientos Cabo Verde : si gana sus 2 partidos, clasificará solo si Camerún pierde contra Suazilandia, y si Libia deja ir puntos

: si gana sus 2 partidos, clasificará solo si Camerún pierde contra Suazilandia, y si Libia deja ir puntos Marruecos : deberá poner todo su empeño en ganar sus 2 enfrentamientos

: deberá poner todo su empeño en ganar sus 2 enfrentamientos Costa de Marfil : además de ganar los 2 partidos que le corresponden, deberá esperar que Gabón pierda contra Seychelles

: además de ganar los 2 partidos que le corresponden, deberá esperar que Gabón pierda contra Seychelles Argelia : la selección, además de estar obligada a ganar sus 2 partidos, tendrá que esperar la derrota de Mozambique en sus encuentros y también que Somalia le gane a Uganda

: la selección, además de estar obligada a ganar sus 2 partidos, tendrá que esperar la derrota de Mozambique en sus encuentros y también que Somalia le gane a Uganda Túnez : la selección africana estará dentro del Mundial 2026 si gana sus 2 encuentros y además Namibia y Liberia pierden los suyos

: la selección africana estará dentro del Mundial 2026 si gana sus 2 encuentros y además Namibia y Liberia pierden los suyos Ghana : deberá ganar sus 2 partidos, esperando que ni Comoras ni Madagascar lo hagan

: deberá ganar sus 2 partidos, esperando que ni Comoras ni Madagascar lo hagan Uruguay : la selección sudamericana estará dentro del Mundial 2026 con un empate o con la derrota en los 2 partidos que disputará Venezuela

: la selección sudamericana estará dentro del Mundial 2026 con un empate o con la derrota en los 2 partidos que disputará Venezuela Paraguay : al igual que Uruguay, estará dentro del Mundial 2026 con un empate o con la derrota en los 2 partidos que disputará Venezuela

: al igual que Uruguay, estará dentro del Mundial 2026 con un empate o con la derrota en los 2 partidos que disputará Venezuela Colombia : deberá ganar al menos un partido o esperar la derrota de Venezuela en sus dos enfrentamientos

: deberá ganar al menos un partido o esperar la derrota de Venezuela en sus dos enfrentamientos Venezuela : estará dentro de la Copa del Mundo si gana sus 2 partidos o si Uruguay, Paraguay o Colombia los pierden

: estará dentro de la Copa del Mundo si gana sus 2 partidos o si Uruguay, Paraguay o Colombia los pierden Bolivia : deberá ganar sus 2 partidos y esperar que Venezuela pierda el partido contra Argentina, pero gane contra Colombia

