De cara a las presentaciones de Shakira en el Estadio AKRON este sábado 6 y domingo 7 de septiembre, una parte del césped de la cancha de Chivas será retirada, con la finalidad de que la estructura del escenario no deje daños en el terreno de juego.

En la zona en donde se encuentra el área grande de la portería sur, fue retirado el césped con la finalidad de que no se "queme", debido a que la base del escenario cuenta con diferentes placas de aluminio que, junto al tonelaje del mismo, podrían dañar esa zona del terreno de juego.

A diferencia de otros conciertos en el Estadio AKRON, en esta ocasión el césped, además de ser retirado, tendrá un tratamiento especial, para que al finalizar el evento, el pasto sea instalado y Chivas no tenga inconvenientes con su cancha en su siguiente compromiso como local.

En entrevista para EL INFORMADOR, consultamos a Raúl Barrios, más conocido como "El Señor de las Canchas", especialista en mantenimiento y construcción de canchas, quien aseguró que la mejor determinación es retirar el césped con la finalidad de que no tenga daños.

"Hemos decidido quitar el césped, ya que este tipo de escenario trae una base de aluminio, la cual, si dejas el pasto, se va a morir completamente porque no tiene durante cuatro o cinco días, no tiene agua ni luz y provoca un calor muy intenso; entonces quedaría prácticamente muerto todo el pasto".

"Por consiguiente, lo que hemos visto los que hemos tenido esta experiencia con Shakira en Torreón, en Puebla, en Guadalajara, en Querétaro: lo mejor es quitar el pasto para no perderlo y después volverlo a instalar. En algunos casos, como en Torreón, se hizo en tapetes pequeños y se pudo jugar a la semana siguiente; en el caso de Puebla, será igual, y Querétaro; en el caso de Guadalajara, lo que hemos visto es que utilizan el 'Big Roll', que son rollos más grandes de césped, que traen el vivero; igual se monta todavía más rápido que con tapete y, pues, si con tapete no hubo ningún problema, pues con Big Roll no debería de haberlo tampoco, con ningún problema, para que en menos de una semana el campo esté listo para poder jugar sobre él", señaló.

Asimismo, el especialista aseguró que el césped retirado tendrá un tratamiento especial para que no muera, por lo que posteriormente será instalado, motivo por el que Chivas podrá jugar el siguiente encuentro como local sin inconvenientes.

"No tiene que existir ningún tipo de inconvenientes, porque se está teniendo el recabado de tener los días suficientes, se está planeando muy bien y se están tomando decisiones muy acertadas y por eso es que estamos teniendo partidos unos cuantos días después del concierto", concluyó.

El siguiente encuentro de Chivas como local será el miércoles 17 de septiembre, cuando reciba a Tigres en compromiso pendiente de la fecha uno, por lo que se tendrán nueve días para que el terreno de juego se encuentre en condiciones.

