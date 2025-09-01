La boxeadora argelina Imane Khelif presentó un reclamo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la decisión de World Boxing (WB) que no permite a los deportistas participar en sus competiciones sin una prueba preliminar de verificación de sexo.

El TAS confirmó este lunes 1 de septiembre la reclamación de la boxeadora argelina de 26 años, cuestionada por su género y objeto de varias polémicas internacionales los últimos años, la más reciente el verano pasado por su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que ganó el oro en la categoría de 66 kilos.

Imane Khelif presentó su recurso el pasado 5 de agosto y solicita revocar la decisión de World Boxing de no permitirla participar en la Copa Mundial de Eindhoven ni en ninguna otra competición hasta que no se someta a un control de verificación de sexo.

La deportista argelina reclama también que el TAS la declare elegible sin someterse a ningún test para participar en los Campeonatos del Mundo de boxeo que se disputarán del 4 al 14 de septiembre en Liverpool, Reino Unido.

El TAS explicó que ha rechazado la petición de Khelif de suspender la ejecución de la decisión de World Boxing hasta que celebre una audiencia.

World Boxing (WB), la federación avalada por el Comité Olímpico Internacional (COI) para organizar las pruebas de boxeo en los Juegos, comenzó el pasado 1 de julio a hacer exámenes obligatorios para identificar el sexo de los púgiles que participen en sus competiciones, tanto hombres como mujeres.

La de boxeo es la primera federación olímpica que impone esta medida con el fin de verificar el género biológico de los boxeadores, garantizar "la seguridad de todos los participantes y ofrecer igualdad de condiciones competitivas" a los deportistas.

Estas pruebas genéticas se aplican a los boxeadores mayores de 18 años mediante una PCR, una técnica empleada para detectar material genético específico, en este caso el gen SRY, ubicados en el cromosoma Y, responsable de las características sexuales masculinas.

La prueba se hace con una toma de muestra vía nasal o bucal, de la saliva o de la sangre.

WB ha implementado el examen de sexo a través de un grupo de trabajo integrado por personal de su Comité Médico y Antidopaje que ha examinado datos y evidencias médicas procedentes de diversas fuentes y ha consultado a diferentes expertos.

Los boxeadores que evidencien la presencia de material genético del cromosoma Y o con una diferencia de desarrollo sexual (DSD) que presente un perfil hormonal masculino podrán competir en la categoría masculina.

Las púgiles consideradas mujeres al nacer por tener cromosomas XX o con una DSD sin andrógenos masculinos participarán en el torneo femenino.

Sin la certificación del sexo cromosómico, no será posible la inscripción en el torneo.

La verificación se aplicará en las diez categorías femeninas del torneo de Liverpool.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF