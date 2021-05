Luego de felicitarlo por su triunfo en la última pelea contra Saunders, la líder de las Rastreadoras de Ciudad Obregón, Nora Lira, pidió apoyo a Saúl "Canelo" Álvarez, para conseguir un transporte que las lleve a las búsquedas.

A través de un video en la página del colectivo, Nora Lira hizo el llamado para que se comparta su petición y se etiquete al campeón del boxeo.

"Hola 'Canelo' Álvarez, quiero felicitarte por tu triunfo, quiero felicitarte por poner el nombre de México en alto, yo soy Nora Lira, líder y fundadora de Rastreadoras de Ciudad Obregón, somos un colectivo que buscamos a nuestros hijos o familiares desaparecidos", se presentó.

Le explicó brevemente cómo se convirtió en rastreadora a raíz de la desaparición de su hija en octubre del 2018, a quien encontró dos años después, en octubre del 2020; sin embargo, el compromiso por regresar a casa a personas desaparecidas prevalece.

Dijo que sigue de pie porque son muchos los desaparecidos y necesitan ser buscados; sin embargo, tienen muchas necesidades. "No tenemos apoyo del gobierno ni de ninguna institución, sólo apoyo de la ciudadanía, nosotros nos costeamos las salidas las búsquedas con sus recursos propios".

Últimamente, expresó, "hemos tenido muchas necesidades y una de las mayores es un vehículo como transportarnos para hacer nuestras búsquedas".

"Te pido mediante este medio, ya que me inspiras confianza y sé que eres de gran corazón, que nos ayudes quiero que me ayudes con un vehículo, no te pido lujos, no te pido gran grandes cosas, lo que sea pero algo donde podamos movernos para búsquedas, te lo pido con el corazón en la mano, quiero que nos ayudes porque sinceramente no tenemos nosotros la manera".

"No te pido lujos, sólo te pido un vehículo en buenas condiciones donde podamos caber alrededor de 15 personas para nuestras búsquedas. Muchas gracias eres un campeón, un gran ejemplo para muchos, eres el orgullo de México", concluye Nora Lira.

