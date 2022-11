Luego de que Saúl "Canelo" Álvarez se enojara porque el jugador Lionel Messi pateara la playera de la Selección mexicana tras el partido entre ambas naciones y amenazara al astro argentino, ha salido el primer boxeador que reta al tapatío.

El pugilista dijo que Messi le pidiera a Dios que no se lo encontrara, luego de que se hiciera viral un video donde se observa al crack argentino patendo la playera del Tricolor.

Por lo anterior, Ezequiel Matthysse, boxeador argentino, respondió al Canelo a través de Instagram y defendió a Messi en un video: "Qué onda, Canelo, Canelón, qué onda con Messi. Si (te) metes con Messi saltamos todos los argentinos, wacho".

"Ojo, perro, ojo. Guarda, Wacho, con Messi no, todo bien con el saludo que me mandaste una vuelta, pero con Messi no", agregó.

"Cuando quiera 12 rounds en Las Vegas", refiere Ezequiel Matthysse en el video que le dedicó al deportista tapatío.

Comentó en su cuenta que la gente le pidió que retara al Canelo Álvarez.

¿Quién es Ezequiel Matthysse?

Ezequiel, más famoso por su carrera como cantante e influencer, comenzó su trayectoria en el 2012 y ganó un cinturon en el campeonato amateur del CMB. Es sobrino de Lucas Martín Matthysse, exboxeador y campeón interino superligero del CMB.

El récord que ostenta es de apenas nueve peleas, 8 ganadas y una perdida, por lo que luce complicado que el deportista tapatío acepte el reto.