Saúl "Canelo" Álvarez sigue demostrando ser uno de los mejores boxeadores mexicanos de toda la historia, después de que el 6 de noviembre del 2021 lograra arrebatarle el cinturón de peso supermediano de la FIB el estadounidense, Caleb Plant, convirtiéndose en el primer púgil en unificar los títulos de esta categoría.

Tras defender por primera vez todos estos campeonatos en la pelea que ganó contra Gennady Golovkin el pasado 17 de septiembre, inmediatamente fue cuestionado sobre quién sería su próximo rival, por lo que Caleb levantó la mano sin pensarlo buscando la revancha ante el mexicano que le quitó su título y provocó que perdiera su primera pelea como profesional.

Caleb Plant está preparándose para pelear el próximo 15 de octubre contra Anthony Dirrell, pero después de ese compromiso quiere una revancha contra el "Canelo", pues dice estar dispuesto a pelear con los mejores de esa categoría.

"Quiero una revancha con Canelo y si para ello tengo que enfrentar hasta a los mejores boxeadores de la división de los supermedianos para conseguirlo, entonces eso es lo que haré", reconoció Plant en FightHype.

El originario de Nashville, Tennessee, no quiso entrar en polémica sobre si tiene el nivel para derrotar al jalisciense, pero sí pudo asegurar que la pelea en la que fue derrotado no fue la mejor, por lo que fue justa.

"Creo que, sin importar la derrota de GGG, no tuve mi mejor campamento para enfrentar esa pelea. Esa no es la razón por la que perdí, porque me sorprendió con un gran golpe que me hizo parar, así que no estoy aquí para poner excusas. Siento que esa es la pelea que quiero (revancha contra el Canelo)", afirmó.

"Sweethands" Plant tomó un largo receso del boxeo y su derrota contra el mexicano no le significó caer en los rankings del boxeo, así que se mantiene como el tercer mejor exponente en la categoría de las 168 libras, solamente superado por Saúl Álvarez y David Benavidez, campeón interino del CMB.

En caso de ganar su próximo combate en el Barclays Center, en Brooklyn, Nueva York, entonces podría encaminarse a ser el retador obligatorio por la Federación Internacional de Boxeo.

MF