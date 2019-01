Campeonato: un premio a la persistencia

A un debut soñado siguieron tres años de pesadilla.

Y es que luego de ser finalistas en su primera temporada en la Liga Mexicana del Pacífico Caliente.mx, los Charros de Jalisco pasaron a la zona de ignominia por tres campañas seguidas, pese a las grandes inversiones que se le hacían tanto al equipo como al estadio, que incluso dejó de ser para el atletismo.

"Algo que es muy importante es el gran apoyo del Presidente de la República. Tuve la oportunidad de platicar con él y en todo momento ha dicho que va a ayudar mucho a la juventud de este país a través del beisbol”. Salvador Quirarte, presidente de Charros

Y su presidente, Salvador Quirarte, sólo atinaba a remangarse para volver a construir la casa que se le caía cada temporada. “No se me olvida aquél año en que no pasamos a Playoffs y que la gente seguía viniendo al estadio a apoyarnos”, dice de entrada el directivo de los caporales. “Eso me fortaleció para mantenerme terco en el tema de formar un equipo campeón”.

-¿Alguna vez, en estos tres años entre el subcampeonato y el título, pensó en tirar la toalla?

-Claro que no, nunca me pasó por la cabeza, al revés, el compromiso se hacía más grande con la ciudad y el Estado para lograr este campeonato que finalmente se nos dio. Fueron puyas para trabajar mejor y para ver en qué estábamos fallando.

Quirarte reconoce que en esta campaña no caminó sobre pétalos de rosas. “Ha sido una temporada con muchos altibajos y de mucho sufrimiento, pero siempre mantuvimos la confianza en este equipo y en este cuerpo técnico. Valió mucho la pena todo este esfuerzo, pero no sólo ha valido la pena por nosotros, sino por este Estado de Jalisco que nos ha apoyado en todo momento”.

El compromiso, sin embargo, no ha terminado, señala el dirigente. “Esto sigue, vamos a buscar tener un equipo protagonista en la Serie del Caribe. Como en cualquier deporte no se trata sólo de nosotros, hay muchos factores que influyen, es beisbol y es impredecible, pero ya llevamos un trecho avanzado con un equipo que está embalado, muy unido y muy fortalecido”.

- ¿Por qué no aceptó la sede de la Serie del Caribe, aprovechando el envión de este campeonato?

- Honestamente tuvimos la gran oportunidad de escoger nosotros la sede de la Serie del Caribe y te lo digo, yo decliné a hacerla en Guadalajara porque yo quería disfrutar este momento, quería disfrutar el campeonato porque sentía que lo íbamos a ganar. Simplemente, ahora en lugar de estar hablando del título, estaría organizando el evento con el hándicap de tener poco tiempo. Nosotros ya tuvimos una Serie del Caribe, era el momento de disfrutar este triunfo, no todo en la vida es trabajar y trabajar.

Corazón partío

Uno de los grandes socios de Charros, Carlos Bremer, se encuentra, ante la expansión de la Liga del Pacífico, en un dilema.

Y es que el director general de la financiera Casa Value, es patrocinador en la Liga del Pacífico de los Charros, y en la de verano de los Sultanes de Monterrey, equipo este último que jugará a partir de la próxima campaña también en el circuito invernal.

Ante esta situación, el empresario, lejos de atribularse, tiene todo bien claro: “A mí este año me tocó la dicha de ver a mis Sultanes campeones de la Liga Mexicana de Beisbol y a mis Charros en la Liga Mexicana del Pacífico. Yo voy a seguir con los Charros en el Pacífico y con los Sultanes en la Liga Mexicana, así de sencillo”.

Más grande

Salvador Quirarte anunció que próximamente darán a conocer la ampliación del Estadio Charros. “Ya platiqué con el gobernador para hacer una ampliación para más de 20 mil aficionados y poder traer juegos de temporada regular de Grandes Ligas”.