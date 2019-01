Dan a conocer calendario de Serie del Caribe 2019

Los Charros de Jalisco, equipo que representa a México en la Serie del Caribe Panamá 2019, ya conocen el camino que deberán recorrer en el también conocido como Clásico Caribeño del beisbol.

Tras haber quedado sembrados en el Grupo A de la competencia junto a los equipos de Cuba y Venezuela, los albiazules debutarán en este certamen el próximo 4 de febrero a las 19:00 horas cuando enfrenten a los Cardenales de Lara.

Para el 5 de febrero a las 14:00 horas, el equipo tricolor enfrentará al representativo cubano de Leñadores de Las Tunas.

Charros jugará su tercer encuentro el 7 de febrero a partir de las 14:00 horas de nueva cuenta ante los cubanos, mientras que el 8 de febrero volverá a verse las caras ante el equipo de Venezuela a las 18:00 horas.

El equipo con más victorias de cada sector jugará la final el próximo 10 de febrero a las 15:00 horas.

Calendario

4 de febrero México vs Venezuela 19:00 horas

5 de febrero Cuba vs México 14:00 horas

7 de febrero México vs Cuba 14:00 horas

8 de febrero Venezuela vs México 19:00 horas

10 de febrero Ganador A vs Ganador B 15:00 horas

