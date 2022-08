Con el sobrino de Saúl "Canelo" Álvarez incluido en la lista de contendientes, este sábado la Perla Tapatía será testigo de una función de box donde las jóvenes promesas buscan dar un salto de calidad.

La pelea estelar será protagonizada por el tapatío Alexis el "Picudo" Molina, quien quiere reivindicarse ante su gente en busca del triunfo ante un Christian Medina que llega en calidad de invicto a este combate.

"Queremos salir con la mano en alto porque venimos de una derrota. Aprendes más cosas cuando pierdes y ahora venimos con un plan firme y vamos a ganar", expresó Molina de cara al combate que será a seis rounds, por la categoría de peso pluma.

"Lo que me distingue a mí es más que nada la fortaleza. Yo no sé ir para atrás, no me gusta perder y no me doy por vencido", agregó.

Molina llega ya como profesional a este combate y, pese a que viene de perder el invicto, se mantiene con récord ganador en su carrera con marca de 8-1-1.

Además de esta contienda estelar, la cartelera boxística contará con otros combates amateurs donde tendrá participación Gonzalo Junior Álvarez, quien apenas lleva un año entrenando en busca de emular la gloriosa carrera de su tío Saul "Canelo " Álvarez.

Un experimentado entrenador de boxeo como José "Chepo" Reynoso, quien gusta de impulsar a los nuevos talentos, explicó el valor que tienen estas carteleras boxísticas.

"Va a ser una función especial. Para mí es bien importante los amateurs porque vas viendo qué muchachos tienen cualidades que puedan destacar para darles seguimiento. Los profesionales es ver quién va a despuntar".

La Arena Jalisco será testigo de esta cartelera. Se espera contar con la asistencia de entre 800 y mil espectadores. Todo arrancará este sábado a partir de las 18:00 horas con los combates amateurs.

CARTELERA COMPLETA

Christian Medina vs Alexis "Picudo" Medina (peso pluma)

Emiliano Rojo vs Felipe "Gallo" Orozco (peso 68 kg)

Alfredo Diaz vs Jonathan López (peso 58 kg)

Jesús "Infierno Velasco vs Gamaliel "Coloradito" Pérez (peso 66 kg)

Christian "Nazi" Valle vs Ricardo Escobar (peso paja)

Samuel "Laredo" Plascencia vs Jonathan Ramírez (peso pluma)

Ángel "Cozumel" Martínez vs Modesto "Pulgarcito" Loza (peso 51 kg)

Miguel "Máquina" Mateos vs Ángel Martínez (peso súper gallo)

Raúl Ibarra vs Óscar Hernández (peso súper gallo)

JL