En una temporada donde los bateadores mexicanos han estado encendidos en Grandes Ligas, Joey Meneses se abrió paso con Washington a punta de palos.

El mexicano recién debutó en Grandes Ligas, y a pesar de que ha disputado menos de 20 juegos con los Nationals, el primera base mexicano ha sorprendido gratamente por su trabajo con el madero.

Al respecto de esto Ray Padilla, gerente deportivo de los Charros de Jalisco, recuerda el día que firmó a Meneses con los Tomateros de Culiacán a pesar de las negativas que encontró en el camino.

—¿Cómo fue que conoció a Joey Meneses?

—Meneses era cátcher, era un receptor bastante lento, pero que tenía bate, siempre bateaba, y una vez que salí a buscar a la Academia de El Carmen, Nuevo León, ya a Joey lo tenían los Saraperos de Saltillo y lo habían firmado los Bravos de Atlanta por conducto de Manuel Samaniego.

En una plática con Manuel me habló de Meneses, lo vi jugar y se vio muy bien en el outfield, fue entonces que lo reporté al señor Jaime Blancarte para registrarlo como jugador de primera firma en Culiacán. Luego de eso hubo algunos temitas con algunas gentes de Tomateros que consideraban que había jugadores más interesantes que él, pero yo me aferré, le hablé al señor Juan Manuel Ley (propietario del club guinda), le comenté que no querían registrar a Meneses pero que yo lo iba a registrar sí o sí, y él me dijo “se registra porque se registra”.

—Pasaron 11 años para que Meneses pudiera debutar en Grandes Ligas, ¿por qué fue tan larga su espera?

—Es el sistema de Grandes Ligas, todo depende de lo que pase en el equipo grande, porque si ellos tienen alguna lesión o una deficiencia y está brillando alguien atrás en sucursales lo voltean a ver. Si Joey duró tantos años en Ligas Menores, pero lo firmaban año con año, es porque tenía números, hacía las cosas bien, pero es muy difícil llegar como mexicano a primera base porque es una posición que los equipos de MLB tienen completamente dominada.

—¿Qué futuro le augura a Meneses en MLB?

—Él es muy trabajador, disciplinado, no es un muchacho vago, tiene las cualidades: es alto, fuerte, grande por naturaleza y ahora que le dan su oportunidad después de 11 años lo pusieron de cuarto bate y respondió, por eso yo creo que lo que le resta de su carrera va a estar en Grandes Ligas.

—Más allá del tema de Joey, peloteros como Ramón o Luis Urías, además de Isaac Paredes, Alex Verdugo o Alejandro Kirk están brillando con el madero en MLB. En este sentido, ¿a qué se debe que nuestro país esté destacando más que otros años en la caja de bateo?

—Todo esto obedece al nivel que se juega en invierno en México y en las Ligas del Caribe. Vienen muchos jugadores ex Grandes Ligas y comienzan a medirse, a tomar esa confianza, entonces ya los lanzamientos de 95 o 96 millas ya no asustan a los mexicanos, por eso están dando estos resultados en sus oportunidades de Ligas Mayores.

Directivo en México, scout de Grandes Ligas

Ray Padilla es un hombre de beisbol, pues además de que en algún momento fue pelotero, con el tiempo se ha posicionado como uno de los mejores directivos en México.

Aunado a lo anterior, el gerente deportivo de los Charros también tiene una faceta poco conocida como scout de Grandes Ligas.

“Esto nadie lo sabe, pero también soy scout de un equipo de Grandes Ligas, yo soy scout de los Diamondbacks de Arizona, tengo los cursos que ellos nos dan, y yo soy el que firma a todos los jugadores jóvenes que se van para allá, soy el que cierra las negociaciones, por eso siempre he estado ligado a esto y nos ha ido bien. Quizá no fui una estrella en el beisbol mexicano, pero fui observador cuando estuve en la banca y quizá eso me dio una atención para saber quiénes van a salir adelante y quiénes no”, compartió el dirigente blanquiazul.

Ray Padilla está por iniciar su quinta temporada con los Charros de Jalisco, y en este corto tiempo ya ha podido conseguir dos títulos dentro del beisbol invernal mexicano.