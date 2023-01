Atlas vs. Santos: Benjamín Mora, sin preocupación por fallas defensivas

Aunque han sido seis los goles que ha recibido en lo que va de la campaña, cinco de ellos en dos partidos, el director técnico del Atlas, Benjamín Mora dijo que esta situación no le preocupa, sino que busca solamente afinar detalles, ya que para él es más importante atacar y hacerlo bien, que estar mucho tiempo situado en su propio campo.

“No me preocupa, creo mucho en la capacidad en la línea defensiva, me gusta que mis equipos inicien desde adelante, pero lo que me importa es el equipo en sí, creo que tenemos que apuntar algunos detalles en la defensa, como bloque medio también, de recorridos, saltos para defender, de coberturas, de apoyos constantes. Hoy nos anotan dos goles y no son por fallas, sino por transiciones, y así vamos a tener riesgos si es que el rival es acertado”, comentó Mora al finalizar el duelo que su equipo empató con Santos Laguna 2-2.

Y con respecto a lo que presentó Atlas en el estadio Jalisco este jueves por la noche, el técnico multicampeón en Malasia dijo que le gustó el funcionamiento de su escuadra, ya que se sigue mostrando ofensivo, producto de su estilo de juego.

“Hablando de funcionamiento, me gustó lo que hicimos en asociaciones, en rotaciones, y evidentemente cuando generas un futbol, intentas ser ofensivo y que metes al rival en su cancha, pues lo que cambia un poco y lo que vamos a adaptar es nuestra marca en ataque. Es nuestro tercer partido, no hemos conocido la derrota y eso es muy positivo”, apuntó.

