Si el Atlas conquista el Bicampeonato de la Liga MX en Pachuca, no sólo garantizas un desayuno gratis, sino que tu paladar te lo va a agradecer. En el local 183 del Mercado de Abastos se ubican las Carnes Asadas Ramón, en donde el olor a carne recién preparada, los frijoles espolvoreados con queso encima, las cebollitas y el chorizo en el asador, hacen que hasta el comensal más exigente se rinda ante el buen sazón de los platillos.

El dueño del local, el señor Ramón Muñoz Aquino explicó que van a regalar 200 enfrijoladas si el Atlas vuelve a ser campeón, y añadió que ya están preparados con 40 kilos de frijoles, para que los aficionados Rojinegros acudan el lunes a partir de las 8 de la mañana por sus enfrijoladas.

"Tengo la confianza de que vamos a ser campeones otra vez, el torneo pasado también aplicamos está promoción y regalamos entre 200 y 250 enfrijoladas. Hay gente de otros equipos que me ha dicho que se van a poner el jersey de Atlas sólo para venir a comer de gorrones. Yo veo a un equipo muy fuerte con Diego Cocca, creo que este domingo vamos a ganar 2-1 y vamos a levantar la tercera copa".

Tradición familiar

Muñoz Aquino habló sobre el origen del negocio con 36 años de historia, en donde su abuela formó parte esencial al ser la pionera.

"Mi abuelita Crescencia Ruiz originaria de Teocaltiche se vino a vivir a Guadalajara, y siempre que la íbamos a visitar nos preparaba enfrijoladas, recuerdo eso y hasta se me hace agua a la boca. Eran muy ricas y yo siempre me quedaba recordando eso, hasta que un día me preparé una enfrijolada y me la estaba comiendo en el local, luego pasó un señor y me preguntó ¿qué estás comiendo? Y yo le dije que era una enfrijolada, él me pidió que le preparara una, así lo hice y desde entonces nos ha ido muy bien, gracias a Dios".

EL INFORMADOR

12 de diciembre, una fecha inolvidable

El señor Ramón destacó que el 12 de diciembre de 2021, nunca se le va a olvidar, ya que esta fecha tuvo un significado alegre y triste para su familia.

"Nosotros fuimos campeones después de 70 años de sufrimientos y de carrilla, a mí me decían que nunca vería campeón a mi equipo, yo le inculque a mis hijos el amor por estos colores y nunca perdí la esperanza. Además, ese mismo día falleció mi compadre Vicente Fernández, él fue padrino de bautizo de mi hijo Miguel, así que esta fecha nunca se me va a olvidar".

Miguel, el más Rojinegro de la familia

El joven Miguel Muñoz contó que la primera vez que fue al Estadio Jalisco para ver a La Academia fue curiosamente en un partido con los Tuzos del Pachuca.

"Fue en el Clausura 2012, cuando mi hermano me llevó al estadio, desde ese entonces me enamoré de este equipo y siempre lo he apoyado. Yo he estado en las eliminaciones de Cuartos de Final, cuando estuvimos a punto de descender y ahora me toca disfrutar de esta buena etapa de mi equipo".

Miguel enfatizó que en el plantel de Diego Cocca todos los jugadores han hecho un buen torneo.

"Los que más han destacado son Camilo Vargas, Julián Quiñones, Aldo Rocha, Luis Reyes y Julio Furch. Ellos han sido esenciales para llegar a estas últimas instancias. Asimismo creo que la nueva directiva con el Grupo Orlegi ha hecho bien las cosas, nos cambió la mentalidad a todos e hizo un equipo con una mentalidad ganadora, ahora otra vez estamos cerca de lograr la gloria".

JL