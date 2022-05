Selección Mexicana: Martino les abre la puerta a los jugadores del Atlas

De un año a la fecha, varios jugadores de los rojinegros del Atlas han levantado la mano para ser considerados por Gerardo “Tata” Martino para ser convocados a la Selección Mexicana, sin embargo el timonel del Tricolor no ha consdierado a ninguno. Ante esto y luego del partido de ida de la Final del Clausura 2022.

El argentino aceptó que la puerta está abierta para cualquier jugador rojinegro de cara a una Copa del Mundo. Y es que jugadores como Aldo Rocha, Diego Barbosa o Luis Reyes atraviesan por un buen momento, al grado de tener al Atlas en la antesala de un bicampeonato.

“Estoy pendiente permanentemente, anoche vimos la Final con el grupo todos juntos y no quiero utilizar la palabra cerrado, todo depende de los futbolistas porque hay futbolistas qué tal vez injustamente no he convocado pero si sigue insistiendo y tiene buen nivel nosotros no le cerramos la puerta a nadie, nadie puede pensar que en la competencia que tiene más fuerte la selección y hay un futbolista que tiene un nivel superlativo y no lo aprovechamos para la Copa del Mundo sería malo, lo que sí podemos es estar en desacuerdo y si se está en desacuerdo es cuando a lo mejor el nivel no está superlativo, cuando niveles superlativo todos estamos de acuerdo, a veces hay un nivel que algunos consideran bueno, aceptable y otros lo consideran para ser convocado, nosotros tenemos que estar atento a todos y esta es una final que la seguimos con mucha atención como pasa en México y como pasa en todos los lugares del futbol mexicano”, dijo el seleccionador.

