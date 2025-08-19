Martes, 19 de Agosto 2025

Calidad del Aire AMG: Estas zonas amanecen con niveles regulares HOY martes 19 de agosto de 2025

A las 8:00 am de este martes 19 de agosto de 2025, así amanece la calidad del aire en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Estos son los índices de calidad del aire por zona. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este martes 19 de agosto de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire con zonas evaluadas como Buena, pero también con varias considerada como Aceptable.

Índice de calidad del aire:

Santa Margarita: 31  puntos IMECA 
Santa Anita: 67 puntos IMECA 
Las Pintas: 65 puntos IMECA 
Miravalle: 71 puntos IMECA
Tlaquepaque: 42 IMECA
Oblatos: 37 puntos IMECA
Santa Fe: 66 puntos IMECA

Afectaciones

Población en general:

El riesgo en salud es mínimo.

Población sensible:

Personas que son sensibles al ozono (O3) o material particulado (PM10 y PM2.5) pueden experimentar irritación de ojos y síntomas respiratorios como tos, irritación de vías respiratorias, expectoración o flema, dificultad para respirar o sibilancias.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:

Es posible realizar actividades físicas al aire libre como trotar suave, caminar a paso rápido o moverse en bicicleta, monopatín/scooter, patines y patinetas. Reduce las actividades físicas vigorosas* al aire libre como ejercicios aeróbicos, jugar fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, ciclismo deportivo o correr. Si presentas algún síntoma o molestia o tienes dudas, busca el consejo de tu médico. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

Menores de 12 años y personas gestantes:

Disfruta las actividades al aire libre. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

Población en general:

Disfruta las actividades al aire libre. Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

