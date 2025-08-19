Esta es la tercera semana del mes en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertara los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar lo $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verdaduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Jitomate huaje saladette por kilo a $12.80 pesos

Mango paraíso por kilo a $17.80 pesos

Melón chino por kilo a $17.80 pesos

Calabaza italiana por kilo a $29.80 pesos

Sandía con semilla por kilo a $14.80 pesos

Manzana Golden bolsa a $26.80 pesos

Manzana red bolsa a $29.80 pesos

Aguacate Hass malla pieza a $34.80 pesos

Chile serrano por kilo a $32.80 pesos

Jícama por kilo a $19.80 pesos

Lechuga romana por pieza a $23.80 pesos

Chile poblano por kilo a $49.80 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero con vísceras por kilo a $38.90 pesos

Milanesa de res pulpa blanca por kilo a $198 pesos

Pierna de cerdo sin hueso por kilo a $108 pesos

Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $154.90 pesos

Milanesa de pollo delgada por kilo a $174.90 pesos

Medallón de pechuga por kilo a $174.90 pesos

Filete de basa por kilo a $74.90 pesos

Camarón coctelero chico por kilo a $149 pesos

Huachinango del golfo por kilo a $199 pesos

