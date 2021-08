Atlas, sin mayores problemas para enfrentar a Toluca

Jornada doble y no hay tiempo para grandes análisis, recuperaciones y entrenamientos.

El empate ante Santos Laguna del miércoles por la noche ya quedó en el pasado y ahora los Rojinegros del Atlas piensan en su siguiente rival, el Toluca, juego que será mañana por la tarde en el estadio Jalisco y para su buena fortuna, Diego Cocca podrá contar con equipo completo.

Y es que jugadores como Jesús Angulo y Julián Quiñones podrán estar sin problemas ante los Diablos Rojos, toda vez que solo sufrieron calambres y sus cambios ante los laguneros fueron por mera precaución.

“No fueron lesiones, fueron llamadas de atención. Con Jesús veníamos hablando porque estuvo un mes y un poco más fuera, apenas pudo hacer futbol en la semana, el ritmo futbolístico lo resintió. Este equipo te exige, pero se acalambró; lo mismo le pasó a Julián, por suerte no fue nada grave”, dijo el director técnico Diego Cocca.

El timonel rojinegro aceptó que el cambio en donde sacó a Julio Furch y le dio ingreso a Édgar Zaldívar fue por cuestión táctica y no se debió a una lesión del delantero argentino. Ante esto, reconoció que hay gente que le cuestiona sin saber y le critica por los cambios, como el uso de Jesús Angulo o la falta de juego de sus refuerzos.

“El futbol es uno de los rubros en donde todo mundo opina sin conocer y sin entender. Cuando volvió Angulo decían que por qué no iba a jugar si es seleccionado, a él le faltaba ritmo. Si pongo a uno me encapricho, si pongo a otro no lo entienden, si hay un cambio, qué mal el técnico, es defensivo; yo no escucho esas cosas, analizo puertas adentro.

“Sé las herramientas que tengo, trabajamos para mejorar a cada jugador día a día, yo quisiera poner a todos, los tendría más contentos a todos, pero para eso me pagan, para tomar decisiones en los partidos y poner al jugador que me pueda solucionar lo que pasa en la cancha”, apuntó un poco molesto el timonel argentino.

