Atlas prepara un regalo para la Fiel

La directiva rojinegra que comanda Gustavo Guzmán vive con la preocupación al tope y aprovechando que están de fiesta por el 102 aniversario de la institución este día, la dirigencia pretende darle un regalo a La Fiel, la cual consiste en traer un refuerzo más ante la falta de gol, por lo que hoy en día están empeñados en conseguir otro “9” que acompañe a Octavio Rivero y resuelva el problema de ausencia de anotaciones.

“Considero que en la parte del equipo ya tenemos a los jóvenes, pero no hemos logrado tener una columna vertebral que pueda hacer que éstos rindan y aprendan más".

El ojo está puesto en elementos que militan en el futbol brasileño, sin embargo todavía no tienen nada concreto, aunque el tiempo apremia, pues el cierre de registros está programado para el próximo 5 de septiembre.

“Considero que en la parte del equipo ya tenemos a los jóvenes, pero no hemos logrado tener una columna vertebral que pueda hacer que éstos rindan y aprendan más. Hoy tenemos falta de consolidación en el centro delantero, para mí la columna vertebral es el portero, el central, el contención, un medio ofensivo y el número “9”; ahí es en donde todavía no me siento tan confiado y todavía nos falta encontrar algo para la defensa central que complemente el buen trabajo de Leiton”, dijo el mandamás del Atlas, dando a entender que además de buscar un delantero, también buscan un central, a pesar de contar ya con Omar González en ese puesto.

A modo de petición a la afición, Guzmán Sepúlveda reconoció el error de contratar a Ángelo Henríquez y a su vez, pide que se apoye a los que están y a los que pudieran venir.

“Quiero que apoyen a los jugadores, sobre todo a los chavos, que se van a equivocar, que apoyemos a nuestro ‘9’, que lo apoyen a él, no tenemos gol, ya se vio lo que pasó la semana pasada, nos deshacemos de alguien que estuvo con nosotros y en su nuevo equipo mete dos goles. Indudablemente influye la presión para bien y para mal, y me gustaría que apoyaran, porque todavía es un tiempo prudente antes de meterle miedo a algunos jugadores, como el caso de Henríquez, que fue clarísimo, no se sentía a gusto y tenemos un gran grupo, pero se ponía a temblar cuando entraba a la cancha”, dijo Guzmán Sepúlveda.

El ying y el yang rojinegro

En casi un lustro con Grupo Salinas al frente del Atlas, cosas buenas y cosas no tan agradables se han dado para la afición. Para Gustavo Guzmán, algo de lo bueno que se ha logrado es la consolidación financiera, pero lo malo es que no han atinado a dar con buenos refuerzos que cristalicen la ilusión de ganar un título.

“Estoy muy frustrado porque no se ha dado lo que ando buscando, que es el campeonato”, afirma contundente Guzmán Sepúlveda.

Lo que sí le ha agradado al presidente, ahora que se celebra el aniversario 102 del Club, es el trabajo que ha hecho Gerardo Espinoza en el timón de sus Zorros, sobre todo porque ha podido amalgamar un plantel entre jóvenes y experimentados.

“Si bien los resultados no nos han favorecido y tenemos la ridícula cifra de cero goles en cuatro juegos de Liga, estamos muy contentos, porque ha sabido combinar a los jóvenes con los viejos y entiende la filosofía del Club mejor que nadie”, señaló.

NUMERALIA

Las cifras del Atlas

67 años han transcurrido desde que el Atlas ganó su único título de Liga.

han transcurrido desde que el Atlas ganó su único título de Liga. 88 goles marcados por Edwin Cubero, máximo goleador en la historia del club rojinegro.

marcados por Edwin Cubero, máximo goleador en la historia del club rojinegro. 22 ocasiones en las que los Zorros han clasificado a Liguilla desde que esta fase fue instaurada en el futbol mexicano.

en las que los Zorros han clasificado a Liguilla desde que esta fase fue instaurada en el futbol mexicano. 102 años cumple este día el Club Atlas.

cumple este día el Club Atlas. 3 descensos los que ha sufrido el club en su historia.

EN IMÁGENES

Los dulces momentos de los Zorros

La única corona

El 22 de abril de 1951 el Atlas consiguió su primer y único título de Liga bajo el timón de Jorge “Che” Valdatti. Con solitario gol de Edwin Cubero en un enfrentamiento contra su acérrimo rival, el Guadalajara, se alcanzó a levantar el título, cuando el León acechaba de cerca en esa temporada.

Cerca del segundo

Los Zorros nunca habían estado tan cerca de volver a coronarse, como en aquel torneo Verano 1999. De la mano de Ricardo Antonio La Volpe se desplegó un futbol vistoso, que enamoró y que se coló a la Final, la cual perdieron en penales ante los Diablos Rojos del Toluca.

Cambio de manos

En noviembre de 2013 se firmó finalmente la venta del equipo de futbol de Atlas FC para que pasara a ser propiedad de Grupo Salinas, que entró en funciones para el Torneo Clausura 2014. Desde entonces han tenido más fracasos que glorias, pero se mejoró en cuestiones financieras.