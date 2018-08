Ángelo Henríquez ya está con la U. de Chile

Por más que luchó, corrió e intentó, simplemente no pudo, incluso por la frustración salía llorando de los entrenamientos, al ver que por más que hacía, no podía ser tomado en cuenta. Es por eso que la directiva de los rojinegros del Atlas aceptó la oferta que la U. de Chile hizo para llevarse al delantero Ángelo Henríquez, quien incluso hoy martes ya fue anunciado y ya firmó contrato con el conjunto Azul.

Sin embargo el presidente Gustavo Guzmán dijo que la venta no fue definitiva, ya que los Zorros se quedaron con un porcentaje, ya que todavía confían en el potencial del futbolista andino y en un futuro podrían sacarle provecho.

“Henríquez se visoreó muy bien, lo seguimos, nos gustó y desgraciadamente no dio. La semana pasada que me tomé unas vacaciones me decía la gente que Henríquez está saliendo llorando del entrenamiento y por eso acepté la oferta de la U. de Chile y si analizan la oferta no vendimos el 100 por ciento de los derechos, vendimos una parte porque le seguimos viendo mucho futuro”, explicó el presidente Gustavo Guzmán.

Por su parte, el nuevo presidente deportivo de la institución, Rafael Márquez, dijo entender la molestia de los aficionados al ver que jugadores van y vienen y no pasa nada con ellos, ni con el equipo y los resultados siguen sin presentarse.

“Se entiende el enojo, me considero parte de (eso), durante mucho tiempo no hemos podido siquiera tener un título de Copa. Tiempo no hay, con lo que tenemos debemos luchar por conseguir mejores resultados, mientras más pase el tiempo y más podamos trabajar en conjunto y tener mejoras, los resultados también mejoraran. No te digo que no me voy a equivocar, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar, la experiencia nos ayudara a tomar mejores decisiones”, comentó Rafa.

En siete meses como rojinegro, Henríquez disputó 21 partidos y dos goles, uno en Liga y otro en Copa.

