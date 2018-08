Omar González pide no culpar sólo a los delanteros

Tras cuatro jornadas disputadas en el Apertura 2018, los Rojinegros del Atlas siguen de capa caída en cuanto a goles a favor y buenos resultados se refiere, ya que no han anotado un solo gol y por el contrario, han tenido fallas específicas, tanto a la ofensiva con penales y oportunidades claras de gol falladas, así como a la defensiva, de ahí que tengan una diferencia negativa de seis goles.

Es por eso que Omar González, defensa central de los Zorros, aclaró que no todo es culpa de los delanteros del equipo, sino que todo el plantel es responsable de lo que está sucediendo, y es que a la hora de atacar, los que se agregan al ataque también tienen opciones para marcar.

''Todos estamos conscientes de que no hemos metido gol, pero no hemos perdido confianza en el trabajo, llegamos todos los días con el pensamiento de que hay que seguir trabajando y haciéndolo bien y en algún momento va a venir. En el tema de los goles, no solo es del delantero, puede venir en balón parado o córner, entonces es tema del grupo, como no hemos metido goles, también hay que trabajar en defensa, que no nos metan goles y apoyar a la gente de adelante para que metan un gol. Nosotros sabemos que hay que mejorar en todos los aspectos'', comentó el central norteamericano.

Por otro lado, dijo que en el interior del equipo ya se comienza a sentir la presión ante los malos resultados, pero esperan que ante Morelia eso quede en el olvido, cuando lo enfrenten este viernes en el Estadio Jalisco, en una oportunidad inmejorable para levantar el vuelo y regresar a los buenos números, sobre todo en casa.

''El grupo está sintiendo algo de presión por el tema de no ganar, los penales que no hemos metido, no ganar en casa, pero creo que la semana pasada fue diferente, jugamos dos partidos fuera de casa y dimos la vuelta con Cruz Azul y jugamos en Lobos y terminamos con el cero atrás, y eso es una buena semana y ojalá que podamos tener un poco de más confianza en el partido contra Morelia y seguir con la defensa con cero atrás y anotar uno y de ahí seguir montando confianza, pero algo tiene que cambiar rápido porque si sigue así, es difícil entrar a la Liguilla'', siguió.

OF