Selección Mexicana Sub-15 consigue el Campeonato de la Concacaf tras golear a EU

La Selección Mexicana Sub-15 consiguió el campeonato de la Concacaf después de vencer por goleada de 5 a 0 a su similar de los Estados Unidos, en las instalaciones de la Federación Costarricense de Fútbol en la ciudad de Alajuela, Costa Rica.

El equipo dirigido por Yasser Corona no tuvo piedad ante los Estados Unidos y, tras caer el primer gol, lanzaron todo su arsenal ofensivo para iniciar la goleada ante el rival eterno de la zona de Concacaf y conseguir el objetivo de alzar el campeonato.

Con apenas 16 minutos en el encuentro, apareció Juan Carlos Martínez Jr., quien, tras encontrarse un rebote en el área, definió de gran manera para colocar el 1 a 0 y abrirles la puerta a los suyos en el partido.

Después del primer gol del equipo nacional mexicano, bastaron pocos minutos para que se incrementara la cuenta en el marcador, después de que Paxon Ruffin definió de pierna zurda para colocar el segundo gol de la tarde. De manera inmediata, el goleador tricolor Da'vian Kimbrough firmó el tercer gol para el equipo mexicano.

Ya con la goleada de la escuadra mexicana, los dirigidos por Corona no restaron en intensidad y nuevamente apareció Juan Carlos Martínez, quien destrozó a la defensiva eludiendo la marca de tres rivales para definir y colocar el cuarto gol del encuentro e irse al descanso.

Ya en la segunda mitad, el juego fue un mero trámite para el equipo nacional mexicano, por lo que Lisandro Torres cerró la cuenta en el marcador con un disparo colocado al ángulo, convirtiendo el último gol de la tarde y cerrando el 5 a 0 final.

La Selección Nacional de México Sub-15 se consagró como campeona del área, uniéndose al grupo de las Selecciones Sub-17, Sub-20 y Mayor como las vigentes campeonas de Concacaf.

