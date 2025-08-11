Carlos Alcaraz regresó ayer a la competición con un triunfo en tres sets sobre al bosnio Damir Dzumhur en la segunda ronda del ATP 1000 de Cincinnati.

El español, en su primer partido desde que perdió la Final de Wimbledon el pasado 13 de julio frente al italiano Jannik Sinner (número uno del mundo), doblegó a Dzumhur por 6-1, 2-6 y 6-3 en una hora y 41 minutos.

Fue con 2-1 para el español y saque para el bosnio cuando dio un golpe sobre la mesa. Tras un punto épico marca de la casa en el que se señaló a la oreja para deleite de la afición, rompió el servicio de Dzumhur para empezar a salir del callejón en el que se había metido.

Con 4-2 y todo en apariencia encarrilado, Alcaraz volvió a perder su servicio y el set se complicaba una vez más (4-3).

Pero esta vez se repuso de inmediato con un break justo a continuación (5-3) y ya no miró atrás para certificar con victoria, y con una celebración de mucha garra y rabia, su retorno a las pistas.

En la tercera ronda se medirá al serbio Hamad Medjedovic (número 72), que derrotó al neerlandés Tallon Griekspoor (número 32) por 6-4 y 7-6(3).

CT