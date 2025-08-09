Atlas vuelve a caer, ahora es goleado por Pachuca

La crisis en Atlas se agudiza. Los Zorros sufrieron una nueva goleada en el Apertura 2025, esta vez a manos de los Tuzos del Pachuca, que se impusieron 3-0 en el estadio Jalisco ante una mediana entrada de aficionados rojinegros que, entre abucheos y gritos de desaprobación, exigieron la salida del técnico Gonzalo Pineda.

El equipo tapatío volvió a mostrar fragilidad defensiva y desconexión futbolística. Con los tres tantos recibidos este sábado por la noche, Atlas acumula ya 11 goles en contra en apenas cuatro partidos de liga: dos ante Puebla, tres contra Cruz Azul, tres frente a Monterrey y ahora tres más ante Pachuca. Y eso sin contar los tantos encajados en la reciente Leagues Cup.

Los goles hidalguenses llegaron todos en el primer tiempo, evidenciando la falta de reacción del conjunto local. Al minuto 9, Gastón Togni abrió el marcador aprovechando un descuido en la zaga. Luego, al 24’, Daniel Aceves amplió la ventaja con un disparo cruzado que dejó sin opciones al arquero rojinegro. Y al 42’, Sergio Barreto, completamente solo dentro del área, sentenció el partido con un remate sin marca que reflejó las carencias defensivas de los tapatíos.

Más allá del marcador, lo que preocupa a la afición es la ausencia de la intensidad y el hambre que Atlas había mostrado en torneos anteriores, pero sobre todo, la fragilidad defensiva. El equipo suma seis partidos oficiales sin conocer la victoria y apenas cuatro puntos en el campeonato, un panorama que lo coloca en una posición incómoda en la tabla y con sensaciones cada vez más negativas.

La frustración en las tribunas fue en aumento conforme avanzaba el encuentro. Al final, los abucheos retumbaron en el Jalisco y no faltaron los cánticos pidiendo la renuncia de Pineda, a quien señalan como principal responsable del mal momento.

Para la próxima jornada, el 17 de agosto, los rojinegros visitarán una cancha que le trae amargos recuerdos, La Corregidora, para enfrentar a los Gallos de Querétaro.

Alineaciones Atlas Pachuca Portero

12. Camilo Vargas

Defensas

23. Emilio Orrantia

(46’ 7. M. Cóccaro)

44. Róber Pier

218. Jorge San Martín

27. Víctor Ríos

3. Gustavo Ferraréis

(71’ 199. S. Hernández)

Mediocampistas

11. Diego González

(88’ 183. L. Blanco)

26. Aldo Rocha

58. Alfonso González

(90’ 8. M. García)

Delanteros

19. Eduardo Aguirre

(73’ 10. G. Del Prete)

32. Uros Durdevic

D.T. Gonzalo Pineda Portero

25. Carlos Moreno

Defensas

2. Sergio Barreto

3. Daniel Aceves

4. Eduardo Dos Santos

24. Luis Rodríguez

(71’ 14. C. Sánchez)

Mediocampistas

5. Pedro Pedraza

8. Víctor Guzmán

(72’ 29. R. Nunes)

28. Elías Montiel

Delanteros

18. Alexei Domínguez

(71’ 11. O. Idrissi)

32. Gastón Togni

(60’ 23. L. Quiñones)

99. Jhonder Cádiz

(60’ 16. Alemao)

D.T. Jaime Lozano

