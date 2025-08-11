Hoy se cumplen 15 años de la Final de Ida de la Copa Libertadores que disputó Chivas ante el conjunto brasileño Inter de Porto Alegre; aquella noche en la cancha del Estadio AKRON se vivió historia pura, ya que el primer juego oficial sobre su cancha se trató de una Final internacional.

Chivas fue en ese momento el segundo equipo mexicano en llegar a una Final del torneo de clubes de Conmebol y estaba ante la gran oportunidad de ser el primer equipo no perteneciente a dicha confederación en coronarse.

Con un equipo plagado de grandes jugadores en la historia del club, el Guadalajara acarició “La Gloria Eterna”, pero no logró conseguir el que pudo ser el título más importante de su historia.

En entrevista, Omar Arellano recuerda cómo vivió aquella Final en el terreno de juego, el reto tan complejo que fue enfrentarse al conjunto brasileño y la gran ilusión que existía en el Guadalajara por alcanzar el campeonato en el certamen más importante del continente.

- ¿Cómo fue regresar a la Copa Libertadores después de que fueran relegados por el brote de influenza en México?

- Fue un tema delicado porque nos trataron mal. La verdad es que nos hicieron el feo, como decimos aquí en México. Obviamente, por desconocimiento y la pasión que se vive en Sudamérica para intentar presionar o, no sé, amedrentar un poco al equipo. Pero bueno, al final en Guadalajara aprendí que no importa el rival, no importa la situación o la circunstancia, como lo quieras ver, hay que tratar de ser el mejor.

- ¿Qué tan complejo fue su paso rumbo a la gran final en la Copa Libertadores?

- Fue complicado, pero nos dio para avanzar y nos quedamos sin los seleccionados, que eso fue complicado también. El plantel, el promedio de edad me parece que era de 21 o 22 años. Le ganamos a Vélez, 3-0 en Estadio Jalisco, perdimos 2-0 allá en Argentina. Después le repetimos la dosis a Libertad de Paraguay, 3-0 en el Jalisco y perdemos 2-0, allá en Paraguay. Y después viene un parón que nos benefició, porque se incorporaron todos los jugadores de Selección y vino bien porque tuvimos una buena pretemporada. Vino lo de la inauguración del AKRON y estábamos bien físicamente. Me parece que le pasamos por encima a la Universidad de Chile. Yo los vi asustados; jugamos en el Estadio Azteca y los vi un poco asustados porque no sé si alguna vez habían ido al Azteca o si desconocían completamente, pero en el segundo tiempo yo los vi asustados y fuimos superiores en la ida y en la vuelta. Y finalmente nos enfrentamos a un Inter de Porto Alegre de grandes jugadores, físicamente fuertes y rápidos. Nosotros nos defendimos bien, es que estuvimos ahí cerca, pero bueno, sabemos también que el Sudamericano es un poquito celoso y es difícil que un equipo mexicano se pueda llevar un torneo como invitado.

- ¿Cómo fueron los momentos previos a la final? ¿Existía nerviosismo ante la importancia que tenían esos dos juegos en la historia del futbol mexicano y de Chivas?

- En Chivas te enseñan a jugarle el tú por tú al mejor; me tocó jugar contra el Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United; realmente les compites de tú a tú. Nerviosismo no había; lo que sí puedo decir es que era como tipo de ansiedad, un poquito de querer jugar ya ese partido y sí fue distinto, lo único que puedo decir que era similar fue el trayecto, porque era un tráfico terrible aquí en Guadalajara, en Avenida Vallarta, para llegar al AKRON y más en Brasil. Honestamente no vi a nadie nervioso, al contrario, yo los veía que ya querían jugar, que ya querían competir y buscar el partido.

- ¿Qué fue lo más complicado ya en el terreno de juego en aquella final?

- Íbamos ganando 1-0 en los dos partidos, pero no supimos mantener esa diferencia; al final nos costó, ya un poquito el equipo, cuando nos cae el gol allá en Brasil, pues sí se viene para abajo. Ahí como que perdimos un poco la chispa, perdimos un poco esa motivación del primer tiempo; ya se complica un poco y así anímicamente un poquito entró esa desesperación.

- ¿Qué pasó por su mente con el gol de ‘chilena’ de Marco Fabián en la Vuelta?

- Lo primero que notamos fue el silencio total en Brasil, cuando cae el gol de Marco Fabián, porque era el 2-2, entonces yo creo que los brasileños han de haber pensado, pues, ¿no que era un flan este equipo? Pues ahí está su flan, su partido fácil y también en la Ida, cuando cae el gol del “Bofo”, pues obviamente, claro que nos motivó, claro que nos ilusionó y sabíamos que podíamos, teníamos equipo para competir y para poder quedar campeón.

- ¿Qué habló con ustedes José Luis Real al medio tiempo en Brasil cuando tenían igualado el marcador global?

- Recuerdo que el profesor nos pidió que fuéramos pacientes, que no nos volviéramos locos, que tuviéramos orden, que estábamos ahí, que el equipo estaba jugando bien, que lo estábamos compitiendo, que físicamente lo veía bien. Obviamente son palabras motivadoras para que tu equipo entre al segundo tiempo mejor, un poquito anímicamente mejor, pero bueno, también el rival cuenta y estaban en su casa y con el empuje de la gente. Era un gran equipo, yo creo que fueron muchos factores ahí que se fueron dando, al final les alcanzó a ellos, después me echan a mí, me parece muy rigorista la expulsión, son situaciones, son momentos que uno vive, cada quien lo vive distinto.

- ¿Si hubiesen podido tener en sus filas a Javier Hernández en aquella Final, consideras que pudo cambiar el rumbo de la misma por el nivel que tenía?

- Por más que hubiéramos tenido a Javier, a Hugo Sánchez, al que me digan. A la gente se le olvida el equipo que era Inter; el “Bofo” estaba en un gran momento, el “Venado”, Marco Fabián, Omar Bravo, Johnny Magallón, Luis Michel y yo estábamos en ese equipo, realmente teníamos un gran cuadro, y seguramente “Chicharito” lo hubiera hecho bien. Claro que nos hubiera ayudado, por supuesto, y nosotros, imagínate tener a Bravo y Javier en punta, pues seguramente se hubieran preocupado más; nosotros encantados de que hubiera jugado, pero hay que darle mérito al gran rival que era el Inter de Porto Alegre.

- ¿Hace falta que los equipos mexicanos regresen a las competencias sudamericanas?

- Yo estoy convencido de que al futbol mexicano le hacen falta la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América. Esos torneos te dan ese roce para dar ese salto de calidad. Hoy me parece que México está estancado un poco por ese tema. Antes ibas y jugabas en Sudamérica y eran partidos similares a una eliminatoria o a partidos similares a los que iba a enfrentar un seleccionado nacional. Ojalá pueda regresar el futbol mexicano a esos torneos porque creo que hay buenas camadas, buenos jugadores y gente que es capaz y necesita ese roce para dar ese saltito de calidad para tener más mexicanos en Europa.

Camino bañado de gloria

El camino de Chivas para llegar a la Final de la Copa Libertadores en 2010 inició un año atrás, después de que en la edición 2009 Guadalajara y San Luis fueron separados de la competencia, después de que los equipos sudamericanos argumentaron que no estaban dispuestos a viajar a México debido al brote de influenza AH1N1 que se presentó en el país.

Después de tres días de negociaciones se determinó dejar fuera a Chivas y San Luis en la edición 2009 del certamen, con la promesa de que restaurarían su lugar en la siguiente edición del torneo desde la fase de los Octavos de Final.

Ya con la promesa cumplida, el Rebaño se encontró en Octavos ante Vélez Sarsfield. En la Ida, Guadalajara se impuso con un contundente 3-0 en el Estadio Jalisco; en la Vuelta, el cuadro argentino se impuso 2-0, insuficiente para evitar que el Rebaño avanzara a Cuartos de Final.

Ya en la fase de los mejores ocho, Chivas se vio las caras ante Libertad de Paraguay. Frente al cuadro guaraní se repitió la misma historia que ante Vélez y el Guadalajara avanzó a Semifinales con global de 3-2.

En las Semifinales, el Guadalajara se midió ante la Universidad de Chile. La Ida, disputada en el Estadio Azteca, terminó con empate a un gol. En la vuelta, el cuadro tapatío se plantó con personalidad en Santiago de Chile y con un categórico 2-0 logró su pase a la Final con global de 3-1.

Con ello, Chivas se convertía en el segundo equipo finalista de una Copa Libertadores después de que Cruz Azul lo hiciera en 2001 enfrentando a Boca Juniors.

Fue el 11 de agosto de 2010 cuando se celebró la Final de Ida ante Internacional de Porto Alegre, un equipo que contaba con figuras de la talla de Andrés D’Alessandro, Rafael Sóbis y Pablo Guiñazú.

El Guadalajara, entonces dirigido por José Luis Real, no se achicó ante el escenario, al grado de abrir el marcador con tanto de Adolfo Bautista; sin embargo, en la segunda mitad el cuadro brasileño le dio la vuelta al partido con dos goles en siete minutos, obras de Giuliano y Fabián Guedes.

Una semana después, el Estadio Beira-Rio de Porto Alegre fue el escenario para definir al campeón y de nuevo, los rojiblancos mostraron temple, incluso yéndose arriba en el marcador con un tanto de media tijera de Marco Fabián.

Pese a la reacción y la ilusión que generó el gol de Fabián previo al descanso, el conjunto brasileño fue letal en la segunda parte, después de que Rafael Sóbis le devolviera la ventaja en le global a su equipo; posteriormente apareció Leandro Damião finalmente Giuliano cerró la cuenta para los suyos. Sobre el final, Chivas se quedó con 10 por la expulsión de Omar Arellano y fue hasta los últimos minutos que Omar Bravo descontó para cerrar la cuenta con el 5-3 en contra en el global.

Resultados de Chivas en la Libertadores 2010

Octavos de Final

Chivas 3-0 Vélez Sarsfield

Vélez Sarsfield 2-0 Chivas

Cuartos de Final

Chivas 3-0 Libertad

Libertad 2-0 Chivas

Semifinales

Chivas 1-1 Universidad de Chile

Universidad de Chile 0-2 Chivas

Final

Chivas 1-2 Inter de Porto Alegre

Inter de Porto Alegre 3-2 Chivas

