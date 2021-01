Llegar a equipos con problemas de descenso, cociente, solamente es para verdaderos guerreros en el futbol porque como refuerzo la presión siempre estará al máximo, aspecto que disfruta mucho Milton Caraglio, porque aseguró que al final del Clausura estará de vacaciones con mucha alegría por haber cumplido con el objetivo.

''Me toca este desafío, quizá muchos no lo querrían, pero a mí si me gusta, dénmelo siempre porque después se disfruta el doble, es entonces cuando el esfuerzo vale la pena. Este desafío puede ser el menos gustoso, pero es el más sabroso y vamos a agarrarlo fuerte, para sacarlo a flote. No es solamente cuestión de hablar, es cuestión de trabajo y triunfos, ya no podemos regalar nada. Esto será una anécdota al final, estaremos platicando en mayo de lo difícil que fue lograrlo pero satisfactorio''.

El goleador quiere ante Tigres comenzar sus festejos de gol, los cuales irán dedicados a sus compañeros porque saben que no la están pasando bien con la presión y les reconoce el esfuerzo.

''Estamos para ir partido a partido, la situación es complicada, debemos trabajar al doble que en cualquier otro equipo por lo que merece la institución y cada uno de nosotros, hay elementos de muchos prestigio y nadie lo quiere perder. Malcorra, Renato o Aldo, experimentados que dan el máximo, eso lo veo en cada entrenamiento y nadie quiere perder prestigio. Es una oportunidad extraordinaria para grandes cosas''.

El esfuerzo colectivo en los entrenamientos se nota, ahora deben reflejarlo en los encuentros y el rival del próximo fin de semana está perfecto, para recobrar algo de la confianza que se haya perdido en el inicio.

''Tengo una confianza terrible en el equipo, hay jugadores muy buenos que tenemos que agarrar la confianza para jugar, obtener un resultado y después las cosas vendrán de la mano. Una cosa lleva a la otra, esto es paso a paso, partido tras partido y las cosas se irán dando bien''.

Reconoció Caraglio que le ha costado un poco estar al nivel que desea, esto obedece a varios factores, pero uno en especial, que explicó.

''La falta de ritmo se siente porque el torneo pasado no tuve mucha oportunidad de jugar, pero tengo unas ganas terribles de hacer las cosas bien y eso al final queda en segundo plano. Me siento muy feliz estar acá, más allá de la situación (problemas de cociente) y lo que vean los demás, me siento feliz de estar en esta institución''.

