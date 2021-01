Las dos derrotas que lleva el Atlas en el Clausura 2021 no le bajan el ánimo a Milton Caraglio, delantero que mandó mensaje contundente a la ''Fiel'', asegurando que se echará el equipo al hombro junto a sus compañeros de experiencia porque hay muchas cosas en juego, entre ellas el prestigio de la institución, del jugador y él, no quiere perder ninguno porque para eso lo contrataron.

''Este reto lo pongo entre los más importantes de mi carrera, no sé si el más importante pero en el Top tres. Por el regreso, por el cariño que hay entre afición y un servidor, porque en la ocasión anterior que estuve el reto era el mismo hasta que me fui, el reto fue exactamente el mismo y entramos a Liguilla. El reto era no descender, hoy aunque no se descienda, el club pierde un montón de dinero y nosotros prestigio, por eso lo tomamos como si pasaría realmente (descender). Si logramos conseguirlo, lo disfrutaremos mucho''.

Caraglio pudo haberse quedado cómodo en Cruz Azul ganando su sueldo, pudo haberse quedado viendo de lejos cómo ardía la casa del rojinegro con el problema de cociente, pero en cuanto se dio la chance en pláticas, él ya estaba con maletas listas para volar a Guadalajara.

''No soy un jugador cómodo que está en las instituciones ganando dinero, que la quincena llega los días 15 y listo. Quiero jugar siempre, cuando no me toca jugar ganando o no dinero, siempre quiero jugar. Cuando me salió la oportunidad de venir al Atlas, por ese sentido de pertenencia que tengo ni siquiera lo pensé''.

Caraglio al igual que los más experimentados han hecho un bloque, juntos dan el ejemplo para contagiar a los más jóvenes en todos los aspectos.

''Es una cuestión de contagio, si uno de los jóvenes ve que un grande se tira a barrer, hace un pique de 100 metros, seguro el esfuerzo aumentará al doble en todos y cada uno trata de dar su mayor esfuerzo, contagiar al compañero y quien no se contagie, que dé un paso al costado para que venga otro porque no hay otra salida. Si hay que tirarse de cabeza hay que hacerlo, si hay que colgarse del arco, hacerlo y cuando se pueda jugar lindo se hará, ahora lo único es ganar''.

La responsabilidad en Atlas la está tomando quienes deben, los jugadores para apoyar a su entrenador, darle satisfacción a sus aficionados pensando en que al finalizar el campeonato, estarán festejando con el objetivo cumplido.

''Tratamos que los más referentes del plantel empujemos, que tratemos de dar el ejemplo para tratar de salir de todo esto. Si no tuviera esa mentalidad no estuviera acá, estoy muy positivo, voy al frente como caballo sin importar lo que se diga, porque estoy acá para poner la cara, el pecho y sacar esto adelante''.

Para que Atlas no pague una de las tres multas que hay, se deben hilar desde ya triunfos, involucrar a los demás equipos cercanos y cada quien hacer su trabajo.

''El resultado se obtiene en lo grupal, nadie hoy en día se puede salvar solo porque si yo hago 50 goles de qué me sirve a mí, saldré con la misma tristeza como si hubiéramos perdido y no haya hecho ningún gol. Lo fundamental es trabajar cada uno en lo suyo y luego en lo grupal''.

