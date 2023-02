Las distancias fueron más que evidentes. Rayados de Monterrey se plantó en la cancha del Estadio Jalisco e impuso sus condiciones, fue mejor, dominó y fue contundente para vencer 2-0 a unos rojinegros del Atlas que siguen fallando en defensa y que no han tenido la contundencia necesitada en este arranque del Clausura 2023.

De paso, los Zorros de Benjamín Mora han perdido la calidad de invicto y terminaron haciéndolo en casa, ante el nuevo líder de la competencia, los Rayados que ya superan a Pachuca, pero con un juego de más.

Por más que Atlas lo intentó, sus pocas oportunidades se fueron por la borda, salvo un remate de Julio Furch que se estrelló en el travesaño y algunas escapadas que prometían por conducto de Julián Quiñones, pero por el contrario, los regiomontanos supieron aguantar los pocos minutos que fueron asediados.

Los goles de Rogelio Funes Mori al minuto 59 y de Arturo Alfonso González al 62’, pusieron en evidencia a una zaga rojinegra que no se encuentra, que a pesar de que ya han jugado muchos torneos juntos, con el nuevo estratega Benjamín Mora simplemente no se encuentran, sobre todo porque no encuentra la cuadratura del círculo, con una central nueva en cada partido.

Que si se usa a Luis Reyes como central por izquierda, a Jesús Gómez, a Gaddi Aguirre o que si se utiliza línea de cuatro defensores, la realidad es que los intentos por ser solventes en esa zona del campo han fallado y hasta hoy han recibido 10 goles en lo que va del certamen.

Con este resultado, Atlas se estanca en siete unidades tras seis jornadas disputadas, mientras que Rayados se sube a la cima de la clasificación con 15 puntos logrados. Además, para la Academia, la próxima semana estará enfrentando, nuevamente en el Coloso de la Calzada Independencia a los Tigres de la UANL, ex equipo de Diego Cocca y que tendrá en Marco Antonio “Chima” Ruiz a su nuevo entrenador.

Alineaciones

Atlas

PORTERO

12. Camilo Vargas

DEFENSAS

4. Javier Abella

(83’ 15. D. Barbosa)

2. Martín Nervo

5. Anderson Santamaría

13. Gaddi Aguirre

(66’ 18. J. Márquez)

14. Luis Reyes

(75’ 8. A. Chalá)

MEDIOCAMPISTAS

17. Jaziel Martínez

(66’ 28. B. Trejo)

26. Aldo Rocha

29. Brian Lozano

(83’ 211. I. Larios)

DELANTEROS

33. Julián Quiñones

9. Julio Furch

D.T. Benjamín Mora

Monterrey

PORTERO

1.Esteban Andrada

DEFENSAS

33. John Medina

4. Víctor Guzmán

15. Héctor Moreno

17. Jesús Gallardo

MEDIOCAMPISTAS

11. Maximiliano Meza

(75’ 19. J. Cortizo)

16. Celso Ortíz

27. Luis Romo

21. Alfonso González

(88’ 62. I. Tona)

DELANTEROS

29. Rodrigo Aguirre

7. Rogelio Funes

(75’ 9. G. Berterame)

D.T. Víctor Manuel Vucetich

