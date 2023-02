El director técnico del Atlas, el mexicano Benjamín Mora confirmó la gravedad de las lesiones de sus jugadores Aldo Rocha, Edison Flores y Ozziel Herrera, quienes no estuvieron presentes este miércoles en el partido pendiente de la Jornada 1 del Clausura 2023 ante Toluca.

Explicó que Rocha y el peruano Flores ya estarían listos para jugar el próximo domingo ante Pumas en Ciudad Universitaria, ya que sus lesiones han quedado en el pasado y será este jueves cuando se integren de lleno a los trabajos en La Madriguera con el parejo del plantel.

En cambio, Benjamín Mora informó que el canterano Ozziel Herrera sufrió un desgarro y no hay una fecha exacta para su regreso a las canchas, aunque espera que por su genética lo haga lo antes posible.

“Aldo Rocha está en perfectas condiciones, solo tiene una inflamación en el muslo y fue por precaución para no tomar riesgos innecesarios, por eso tenemos un rico plantel de 27 jugadores. Lo de Ozziel, él rompió unas fibras, por su genética que tiene sangre cubana, seguramente se recuperará muy rápido, espero tenerlo pronto, no tengo un pronóstico, pero estará lo más pronto posible. En el caso de Edison, él ya estaría listo, no tendría problemas para estar presente el domingo, solo falta confirmar con los médicos el día de mañana para ya tenerlo”, dijo el timonel rojinegro.

En el caso de Anderson Santamaría, quien sufrió un golpe en la cabeza lo cual activó el protocolo de conmociones de la Liga MX, el técnico Mora señaló que todo se llevó de manera correcta y el peruano estará ante Pumas sin ningún problema.

“El protocolo fue estupendo, él salió para ser revisado por los integrantes de la Liga en la cuestión de os médicos, él hizo todas las pruebas, pudo seguir y después yo decidí que por cansancio, por tener un poco más fresco, cambiarlo. Salió caminando.

Después hubo otro protocolo en la banca y otro en el vestidor, y salió en perfectas condiciones, lo vamos a tener para el domingo, es muy fuerte y no pasó a mayores”, informó.

CT