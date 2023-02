En las últimas horas se destapó el nombre de Ignacio Ambriz como uno de los candidatos a dirigir a la Selección mexicana de futbol para el proceso rumbo al Mundial 2026, sin embargo el timonel del Toluca aclaró que hasta el momento no ha hablado con nadie, ni con Rodrigo Ares de Parga, ni con ningún miembro de la Comisión de Selecciones.

Incluso, Ambriz recalcó que hoy en día se encuentra totalmente concentrado con los Diablos y la problemática de no poder sacar buenos resultados, más allá de pensar en un puesto con el Tricolor.

“Duermo tranquilo, sé del compromiso que hay con Toluca, siempre me preparo para ganar, nunca iba a imaginar que iba a perder a dos jugadores, hoy se hizo un buen partido, pero de estar distraído no, no he hablado con nadie, el nombre lo sacan ustedes para un sitio en Selección, pero la verdad es que estoy muy tranquilo”, señaló estratega choricero.

Ambriz se estaría uniendo a Miguel “Piojo” Herrera y Guillermo Almada como uno de los principales candidatos a ser entrenador de la Selección y el nombre del técnico se hará oficial hasta la próxima semana.

